Simularea Evaluării Naționale începe pentru 97% din școli în ciuda protestelor

Simularea Evaluării Naționale pentru clasa a VIII-a a început luni, 16 martie, cu proba la Limba și Literatura Română, în pofida unui val de nemulțumiri în rândul cadrelor didactice. Numai că, în ciuda protestelor anunțate, datele oficiale arată o participare masivă. Concret, Ministerul Educației a comunicat că exercițiul se desfășoară în 4.527 de unități de învățământ, adică 97,27% din total, în timp ce 127 de școli au refuzat să organizeze testarea.

Zeci de mii de profesori în tabăra protestatarilor

În spatele cifrelor oficiale stă o nemulțumire majoră. Un referendum organizat de Federația Sindicatelor Libere din Învățământ și Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” arată amploarea problemei. Peste 73.000 de angajați din sistem, adică mai mult de jumătate dintre membrii de sindicat, au semnat pentru a nu se implica în organizarea simulărilor. Pe bune, vorbim de cifre uriașe.

Mai mult, aproape 40.000 de persoane (aproximativ 28% dintre respondenți) și-au exprimat chiar intenția de a susține declanșarea unei greve în această perioadă. Aceste nemulțumiri au dus la decizia celor 127 de școli, reprezentând 2,73% din total, de a boicota complet simularea.

Reacția Ministrului Educației

În replică, ministrul Educației, Mihai Dimian, a transmis un mesaj prin care subliniază utilitatea acestor testări pentru elevi, asigurând că ministerul a creat cadrul necesar pentru școlile care doresc să participe. Oficialul a menționat și că o bună parte dintre elevi sunt deja familiarizați cu procedura.

„Simularea examenelor naţionale reprezintă un exerciţiu valoros pentru copii şi le mulţumesc tuturor celor care şi-au exprimat interesul şi disponibilitatea de a participa la aceste activităţi. Ministerul Educaţiei şi Cercetării a desfăşurat în această perioadă activităţile pentru care are o responsabilitate în acest sens – acelea prin care asigură cadrul pentru ca aceste simulări să se poată desfăşura acolo unde şcolile îşi exprimă disponibilitatea de a organiza. Precizez că, din informaţiile primite din partea inspectoratelor, mai mult de jumătate dintre elevii înscrişi în clasa a VIII-a au trecut deja, în cursul acestui an şcolar, printr-o experienţă similară, datorită simulărilor organizate la nivel judeţean. Respect dreptul profesorilor de a-şi exprima nemulţumirile şi, aşa cum am afirmat, sunt deschis dialogului cu reprezentanţii federaţiilor sindicale, precum şi direct cu profesorii, elevii şi studenţii”, a scris pe Facebook ministrul Mihai Dimian.

Dar ce înseamnă, până la urmă, această deschidere la dialog în contextul unui boicot deja activ?

Corectarea digitală merge înainte

Iar dincolo de proteste, sistemul pare să funcționeze. Procesul de evaluare a lucrărilor se va realiza pe o platformă digitală, iar mii de profesori s-au înscris deja pentru a participa la corectare. Pentru proba de Limba și Literatura Română s-au înregistrat aproximativ 5.000 de evaluatori.

La Matematică s-au înscris aproape 4.500 de profesori, în timp ce pentru proba de limbă maternă sunt disponibile circa 300 de cadre didactice. E drept că mulți elevi nu sunt la prima experiență de acest fel, estimările arătând că aproximativ 77.000 dintre ei au participat deja la simulări similare organizate de inspectoratele școlare.

Cifrele par contradictorii la prima vedere.

Calendarul simulării și ce urmează

Simularea se desfășoară pe parcursul a trei zile, între 16 și 18 martie, după următorul program:

Limba și Literatura Română

Matematică

Limba maternă (pentru elevii din partea minorităților)

Rezultatele finale urmează să fie comunicate pe data de 30 martie. Notele obținute nu se trec automat în catalog, fiind mai degrabă un instrument de evaluare a nivelului de pregătire al elevilor înainte de examenul propriu-zis din vară.