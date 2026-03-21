Sondaj Avangarde – AUR conduce cu 35% iar 79% din români cred că țara merge greșit

Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) ar câștiga alegerile parlamentare cu 35% dacă acestea ar avea loc duminica viitoare, conform unui sondaj realizat de Avangarde. Mai mult, pesimismul este la cote alarmante: un procent covârșitor de 79% dintre români consideră că direcția în care se îndreaptă țara este una greșită.

AUR se detașează în preferințele de vot

Dacă duminica viitoare s-ar organiza alegeri parlamentare, AUR s-ar clasa pe primul loc, cu 35% din voturi. Pe locul al doilea se situează Partidul Social Democrat (PSD), cu 22%, urmat de Partidul Național Liberal (PNL), care ar obține 14% din sufragii. Uniunea Salvați România (USR) este cotată la 11%.

Pragul electoral ar fi trecut și de Uniunea Democrată a Maghiarilor din România (UDMR), cu 5%. Sub prag, dar nu departe, se află S.O.S. România cu 3%, în timp ce partidele SENS și Partidul Oamenilor Tineri (POT) sunt creditate fiecare cu câte 2%. E drept că aceste date sunt raportate doar la respondenții care au indicat o opțiune clară de vot.

Guvernul Bolojan, sub tirul criticilor

Dar nemulțumirea nu se oprește la intenția de vot. La întrebarea „Cât de mulţumit sunteţi de modul în care gestionează România Guvernul condus de Ilie Bolojan?”, răspunsurile sunt tranșante. Nu mai puțin de 43% dintre respondenți au declarat că sunt total nemulțumiți, iar lor li se adaugă alți 37% care se declară mai degrabă nemulțumiți.

80% dintre cei chestionați au o părere negativă despre activitatea Guvernului. În schimb, doar 17% s-au declarat mai degrabă mulțumiți și un procent infim de 1% s-au declarat foarte mulțumiți, în timp ce 2% nu au oferit un răspuns.

Cifrele sunt clare.

Nici premierul nu stă mai bine

Iar când vine vorba de așteptări, lucrurile stau și mai interesant. Întrebați fiind „Ţinând cont de aşteptările pe care le aveaţi înainte de ianuarie 2025, sunteţi mai degrabă dezamăgit de modul în care gestionează actualul Guvern ţara sau mai degrabă mulţumit?”, 48% dintre participanți au răspuns că sunt mai degrabă dezamăgiți. Doar 14% s-au declarat mai degrabă mulțumiți, însă un procent uriaș, de 36%, a afirmat că nici nu avea așteptări înainte de această perioadă.

Nici evaluarea directă a activității premierului Ilie Bolojan nu aduce vești bune pentru acesta. Aproape jumătate dintre respondenți (49%) au declarat că nu sunt deloc mulțumiți de activitatea sa, iar alți 24% sunt mai degrabă nemulțumiți. V-ați fi așteptat la o asemenea prăbușire a încrederii? La polul opus se află doar 20% care s-au declarat mai degrabă mulțumiți și un procent de 1% foarte mulțumiți (restul de 5% fiind nehotărâți).

Pesimism generalizat: 79% cred că direcția e greșită

Poate cea mai îngrijorătoare cifră a sondajului este cea legată de percepția generală asupra viitorului. Întrebați dacă direcția în care se îndreaptă România este una bună sau greșită, 79% dintre respondenți au indicat fără ezitare că direcția este greșită. Doar 18% consideră că lucrurile merg într-o direcție bună.

Până la urmă, aceste cifre spun o poveste destul de sumbră despre starea de spirit a națiunii. Cercetarea sociologică a fost realizată în perioada 10-17 martie 2026, pe un eșantion de 1.000 de persoane. Datele au fost colectate prin metoda CATI (interviuri telefonice), eșantionul fiind unul probabilistic, multistratificat, cu o marjă maximă de eroare de +/- 3%, la un nivel de încredere de 95%.