Sărbătorile de Paște vin, ca în fiecare an, cu mese pline și frigidere care abia se mai închid. Dar ce se întâmplă cu toată mâncarea după ce trec zilele de sărbătoare? Nu de puține ori, o cantitate impresionantă din preparatele gătite cu trudă ajunge, din păcate, la gunoi.

Mesele îmbelșugate, o tradiție cu două tăișuri

Obiceiul e sfânt. Ca la orice sărbătoare importantă, românii gătesc mult, poate chiar prea mult, de teamă să nu rămână cu masa goală în fața musafirilor. Iar tendința este să pregătim cantități uriașe. De la friptura de miel și drob, până la ouă roșii, cozonac și pască, totul se face pe măsură. Numai că acest belșug are și o parte mai puțin plăcută, pe care adesea o ignorăm.

Sondaj: Ce se întâmplă cu mâncarea de Paște?

Tocmai de aceea, am lansat o întrebare simplă, dar directă, pentru cititorii noștri. Vrem să aflăm, pe bune, care este realitatea din casele românilor după ce se stinge euforia meselor festive. Întrebarea zilei este:

„Reuşiţi să consumaţi toată mâncarea gătită de Paşte?”

DA

NU

Frigidere pline, coșuri de gunoi și mai pline

Problema este una reală.

Din păcate, avem tendinţa să aruncăm mult din mâncarea care ne rămâne în frigider. După câteva zile, preparatele își pierd din prospețime, iar soluția cea mai la îndemână (deși nu cea mai corectă) devine coșul de gunoi. E drept că nimeni nu-și dorește să facă risipă, însă planificarea cantităților pare să fie călcâiul lui Ahile pentru multe gospodării în perioada sărbătorilor.

Răspunsurile voastre ne vor ajuta să conturăm o imagine mai clară a acestui fenomen.