Mai mult de jumătate dintre români consideră că Partidul Social Democrat ar trebui să părăsească actuala coaliție. Un nou sondaj de opinie arată că 55,7% dintre cetățeni doresc ieșirea PSD de la guvernare, în timp ce doar 37,3% susțin rămânerea formațiunii în Executiv.

Datele au fost culese de INSCOP Research în perioada 2-6 martie 2026, pe un eșantion de 1.100 de persoane, reprezentativ pentru populația adultă a României. Potrivit Digi24, cercetarea sociologică a fost realizată prin interviuri telefonice și are o eroare maximă admisă de ±3%, la un grad de încredere de 95%. Un procent de 7% dintre respondenți nu au știut sau nu au dorit să ofere un răspuns.

Loialitate în rândul votanților PSD

Opiniile se schimbă radical atunci când analiza se concentrează pe preferințele politice ale respondenților. În contrast puternic cu opinia generală, 8 din 10 votanți ai Partidului Social Democrat doresc ca partidul lor să rămână la guvernare. Doar 17% dintre alegătorii social-democrați împărtășesc ideea ieșirii din coaliție, în timp ce 81% susțin actuala formulă guvernamentală.

Opinii împărțite la PNL și USR

În rândul partenerilor de guvernare de la Partidul Național Liberal, părerile sunt împărțite, dar o majoritate la limită susține menținerea coaliției. Astfel, 52% dintre votanții PNL cred că PSD ar trebui să rămână la guvernare, iar 42% sunt de părere că ar trebui să iasă. O diviziune perfectă se înregistrează în rândul electoratului Uniunii Salvați România, unde 46% susțin rămânerea social-democraților la putere și un procent identic, 46%, se pronunță pentru ieșirea acestora.

Votanții AUR, cei mai vehemenți critici

Cei mai fermi susținători ai ieșirii PSD de la guvernare se regăsesc în rândul electoratului Alianței pentru Unirea Românilor. Conform sondajului, 79% dintre votanții AUR își doresc ca social-democrații să părăsească Executivul. La polul opus, doar 19% dintre simpatizanții acestui partid sunt de acord cu rămânerea PSD în coaliția de guvernare.