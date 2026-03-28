Spania face un pas important și reduce oficial săptămâna de lucru la 35 de ore pentru o parte a angajaților săi. Măsura, care vizează aproximativ 250.000 de bugetari, va intra în vigoare de la jumătatea lunii viitoare, imediat după sărbătorile de Paște.

Cine beneficiază, mai exact?

Aproximativ 250 de mii de oameni se vor bucura de noul program. Dar nu-i chiar așa simplu. Măsura se aplică exclusiv angajaților din sectorul public, fiind un experiment atent monitorizat de guvernul de la Madrid. Implementarea este programată pentru jumătatea lunii viitoare, după zilele libere pascale, oferind bugetarilor un motiv în plus de bucurie.

Excepțiile de la regulă

Și aici lucrurile se complică puțin. Guvernul a stabilit clar și cine nu va beneficia de reducerea timpului de lucru, pentru a evita blocaje în sectoarele critice. Pe lista neagră se află angajații cu programe speciale (aici detaliile lipsesc, dar categoria este menționată) și, poate cel mai important, personalul din centrele educaționale și cele de sănătate.

Deci, medicii și profesorii rămân, cel puțin pentru moment, la programul vechi.

Ce speră să obțină Guvernul?

V-ați întrebat care e logica din spatele acestei decizii? Guvernanții spanioli nu fac asta doar de dragul angajaților, ci au în spate o strategie bine definită.

Miza este una economică și socială.

Se crede că măsura va duce, paradoxal poate, la o creștere a productivității. Iar pe termen lung, autoritățile mizează pe o stare de sănătate mai bună a populației active, odată ce bugetarii vor reuși să găsească un echilibru mai bun între viața personală și cea profesională. Pe bune, cine n-ar vrea asta?

În timp ce în România săptămâna de lucru are, oficial, 40 de ore, modelul spaniol, chiar dacă aplicat selectiv, arată o direcție diferită, care merită urmărită.