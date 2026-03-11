Spectacol în Champions League: Real Madrid învinge City 1-0, Bayern umilește Atalanta 6-1

Seară plină de acțiune în UEFA Champions League, unde manșa tur a optimilor de finală a adus goluri spectaculoase, victorii la limită și răsturnări de situație. Real Madrid a obținut o victorie crucială în fața lui Manchester City, în timp ce Bayern Munchen a făcut scor în deplasarea din Italia.

Meciurile, programate pe 10 și 11 martie, au oferit confruntări de top între giganții Europei. Potrivit Fanatik, duelul dintre Real Madrid și Manchester City, devenit un clasic al competiției, a fost decis de un singur gol, marcând a șasea întâlnire dintre cele două în fazele eliminatorii din ultimii șapte ani.

Real Madrid, victorie la limită cu City într-un meci fără Mbappe

Pe stadionul Bernabeu, Real Madrid s-a impus cu 1-0 în fața echipei antrenate de Pep Guardiola. Unicul gol al partidei a fost marcat în minutul 20 de Federico Valverde. Faza a pornit de la o degajare perfectă a portarului Courtois, mingea a ajuns la Valverde, care l-a depășit pe O’Reilly, l-a driblat pe Donnarumma și a înscris în poarta goală. Antrenorul madrilenilor, Alvaro Arbeloa, a avut de gestionat o listă lungă de absențe, printre care Kylian Mbappe, Jude Bellingham, David Alaba și Rodrygo, fiind nevoit să apeleze la cinci jucători de la academia clubului.

Echipele de start au fost următoarele:

Real Madrid (4-3-3): Courtois – Alexander-Arnold, Rudiger, Huijsen, Mendy – Valverde, Tchouameni, Pitarch – Brahim Diaz, Arda Guler, Vinicius Junior.

Manchester City (4-2-3-1): Donnarumma – Khusanov, Ruben Dias, Guehi, O’Reilly – Rodri, Bernardo Silva – Savinho, Semenyo, Doku – Haaland.

Ploaie de goluri la Madrid și Bergamo, surpriză la Istanbul

Cele mai multe goluri s-au marcat în partidele Atalanta – Bayern, scor 1-6, și Atletico Madrid – Tottenham, scor 5-2. Bavarezii au defilat în Italia, cu goluri semnate de Stanisic, Gnabry, Jackson, Musiala și o „dublă” a lui Olise. În capitala Spaniei, Atletico a învins categoric formația engleză, grație reușitelor lui Llorente, Griezmann, Le Normand și a celor două goluri ale lui Alvarez.

La Istanbul, Galatasaray a produs surpriza și a învins-o pe Liverpool cu 1-0. Unicul gol a fost marcat de Lemina în minutul 7, după o pasă de la Osimhen. Partida a fost marcată și de două goluri anulate, câte unul pentru fiecare echipă. Mai întâi, reușita lui Osimhen pentru gazde a fost invalidată pentru ofsaid în minutul 63, iar în minutul 72, golul lui Konate pentru Liverpool a fost anulat pentru un henț.

Arsenal smulge egalul în final, PSG se impune cu Chelsea

La Leverkusen, Arsenal a obținut o remiză, scor 1-1, grație unui penalty transformat în minutul 89. Gazdele au deschis scorul imediat după pauză, în minutul 47, prin Andrich, care a marcat cu o lovitură de cap. Egalarea a venit pe final, când Havertz a transformat o lovitură de la 11 metri obținută de Madueke.

Pe Parc des Princes, PSG a învins-o pe Chelsea cu 1-0. Golul victoriei pariziene a fost marcat de Barcola în minutul 10, o reușită care a stârnit reacții entuziaste pe rețelele de socializare, un suporter exclamând: „Ce gol a fost ăsta al lui Barcola!”. Alte două meciuri s-au încheiat la egalitate, Newcastle – Barcelona 1-1 și Bodo/Glimt – Sporting 0-0. Manșele retur sunt programate pentru 17 și 18 martie.