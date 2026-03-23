Un spital proiectat de arhitecți germani, a cărui construcție a început în 1942 pe un teren donat de Casa Regală, a ajuns o ruină în inima Capitalei. Spitalul CF2, odată o unitate medicală modernă, se degradează de la an la an, iar recenta preluare de către Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” nu pare să fi schimbat prea multe. Ba chiar, un control al Ministerului Sănătății a scos la iveală nereguli grave.

Istoria unei clădiri de referință

Piatra de temelie a fost pusă în plin război, în 1942. Gândit ca un spital modern pentru angajații din transporturi, CF2 a devenit rapid unul dintre spitalele importante ale Bucureștiului. Inginerul Ovidiu Ștefanov explică parcursul istoric al clădirilor: „Spitalul Clinic CF2 a fost construit după un proiect al arhitecților germani. Piatra de temelie a fost pusă în 1942. Al doilea corp a fost finalizat în anul ’60, iar cel de-al treilea în anul ’78. După cutremurul din 1977 s-au realizat mici consolidări”.

Numai că, dincolo de istorie, prezentul este sumbru. Clădirile sunt încadrate în clase de risc seismic 1 și 2, un pericol real pentru oricine le-ar trece pragul.

Pediatria, o secție închisă de 14 ani

Poate cel mai dureros exemplu al decăderii este secția de Pediatrie. A fost închisă în urmă cu 14 ani și acum funcționează doar ca ambulatoriu. V-ați putea imagina că vorbim despre un spital dintr-o capitală europeană? Înăuntru, timpul pare să fi stat în loc, cu piese de mobilier și instrumentar medical ce par desprinse dintr-un muzeu.

Sunt 12 saloane care nu mai au nimic în comun cu ceea ce numim astăzi un spital funcțional.

O asistentă explică, fără ocolișuri, de ce s-a ajuns aici: „Lucrurile stau așa din două motive. Unul, și cel mai important, a fost finanțarea, care nu ne-a permis să dezvoltăm secția, nici măcar să o renovăm parțial. Și, la nivelul acelor ani, ne-am confruntat cu o lipsă de personal. Prima dată ni s-a luat linia de gardă, am rămas să facem gărzi medici cu neonatologia. După aia, neonatologia… ei acolo aveau nașteri și nu puteau să vină la copiii noștri, și s-a terminat cu gărzile. Și de atunci, suntem la 8 ore”. Pentru renovarea acestei secții fantomă ar fi nevoie de un milion de euro.

Cardiologia, între renovări parțiale și personal deficitar

Dar situația nu e mai roz nici la cardiologie. E drept că secția a fost parțial renovată, însă pereții scorojiți, tencuiala căzută și geamurile vechi sunt încă o realitate. Diferența majoră este că aici, spre deosebire de pediatrie, sunt internați pacienți.

Dr. Diana Ciuc, medic în spital, recunoaște problemele. „Mai e încă mult de făcut și aici. Diferența față de secția de pediatrie este că aici stau pacienți, adică aici avem pacienți internați. Avem personal deficitar și la nivelul secției de cardiologie. Există în prezent trei medici cardiologi. Intenționăm să dezvoltăm și această secție”.

Un transfer care nu a rezolvat problemele

După zeci de ani de subfinanțare cronică sub aripa Ministerului Transporturilor, spitalul a fost transferat la începutul lui 2025 către Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila”. Logica a fost simplă: transporturile nu au ca obiect de activitate gestionarea spitalelor. Micile reparații făcute de-a lungul anilor au venit fie din sponsorizări, fie din fondurile proprii ale spitalului, insuficiente pentru nevoile reale.

Numai că, hai să vedem ce s-a întâmplat de fapt. La un an de la preluare, instituțiile de control din Ministerul Sănătății au descins în spital și au constatat că nu sunt respectate circuitele și nici condițiile igienico-sanitare. spitalul a funcționat în toți acești ani mai mult la voia întâmplării.