Strategia SUA-Israel a eșuat, acum aplică în Iran doctrina Dahiya folosită în Gaza

Războiul împotriva Iranului nu a decurs conform planului pentru Washington și Tel Aviv. După ce tentativa de a decapita rapid regimul de la Teheran a eșuat, Statele Unite și Israelul au trecut la planul B: doctrina Dahiya, o strategie brutală ce vizează direct populația civilă și infrastructura țării.

Planul A, un eșec total

Inițial, strategia SUA-Israel era simplă, cel puțin pe hârtie. Se miza pe asasinarea liderului suprem și a conducerii Corpului Gărzii Revoluționare (IRGC) pentru a destabiliza complet teocrația. Numai că socoteala de acasă nu s-a potrivit cu cea din târg. Operațiunea a eșuat.

Regimul iranian nu doar că are un nou lider, dar, conform serviciilor de informații americane, există deja „rezerve” pregătite să preia comanda în cazul unui nou atac.

Doctrina Dahiya intră în scenă

Iar acum se trece la un plan secundar, mult mai complex. Acesta are două direcții clare. Prima vizează încurajarea minorităților – precum kurzii și, posibil, baluchi – să se revolte pentru a fragmenta Iranul. Impactul pare însă limitat, căci aceste minorități nu au încredere nici în israelieni, nici în America lui Trump.

A doua componentă este însă cea cu adevărat semnificativă. Vorbim despre o doctrină militară israeliană cunoscută drept doctrina Dahiya. Ce presupune, mai exact? distrugerea sistematică a infrastructurii civile și aplicarea unei presiuni intense asupra populației pentru a submina sprijinul intern pentru adversar, atunci când conducerea acestuia nu poate fi învinsă rapid. Numele doctrinei (un detaliu deloc minor) provine de la cartierul Dahiya din sudul Beirutului, ras de pe fața pământului de armata israeliană în timpul războiului din 2006 împotriva Hezbollah.

Precedentul sângeros din Gaza

Criticii spun că o strategie similară a fost folosită pe scară largă și împotriva Hamas în Gaza în ultimii doi ani și jumătate.

Cifrele vorbesc de la sine.

Potrivit estimărilor citate de profesorul Paul Rogers, conflictul ar fi provocat cel puțin 70.000 de morți și distrugeri masive, fără a elimina însă complet Hamas. Acum, Forțele de Apărare Israeliene (IDF) și forțele aeriene americane aplică aceeași doctrină în Iran, lovind infrastructura civilă și industrială. Iar secretarul american de război, Pete Hegseth, a avertizat deja că operațiunile se vor intensifica.

Riscuri economice globale și o victorie iluzorie

Paul Rogers, profesor emerit de studii pentru pace la Universitatea Bradford, atrage atenția că războiul „trebuie să se încheie cu o victorie totală” pentru Israel. Orice alt rezultat este inacceptabil. De ce? Pentru că dacă regimul supraviețuiește, chiar și slăbit, Iranul își va putea concentra toate resursele tehnice pe dezvoltarea unei arme nucleare pentru a preveni viitoare atacuri.

Numai că lucrurile nu-s chiar așa simple. Iranul are o populație de aproximativ 93 de milioane de oameni, de peste 40 de ori mai mare decât cea din Gaza. Impactul bombardamentelor va fi limitat și va dura luni de zile. Mai mult, există riscul uriaș ca IRGC să extindă atacurile asupra industriilor de petrol și gaze din statele Golfului – Emiratele Arabe Unite, Qatar, Kuwait sau Arabia Saudită. Asta ar putea arunca lumea într-o criză economică globală comparabilă cu embargo-ul petrolier din 1973-1974.

Profesorul sugerează că optimismul lui Trump privind o „victoria aproape câștigată” este exagerat, iar unii oficiali israelieni ar putea căuta deja o cale de ieșire. La Washington, ideea unei alternative la escaladarea războiului ar putea prinde tot mai mult teren.