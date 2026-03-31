Vaping-ul, adică utilizarea țigărilor electronice pe bază de nicotină, poate provoca cancer pulmonar și oral. Aceasta este concluzia tranșantă a unei analize exhaustive conduse de cercetători oncologi din Australia, care susține că pericolul există independent de rolul acestor dispozitive ca poartă de acces către fumatul clasic.

Ce au găsit cercetătorii în laborator

Echipa multi-instituțională, coordonată de profesorul adjunct Bernard Stewart de la Universitatea din New South Wales (UNSW), a analizat date clinice și de laborator din perioada 2017-2025. Iar rezultatele sunt îngrijorătoare. Specialiștii (printre care farmaciști, epidemiologi și chirurgi toracici) au găsit dovezi consistente de deteriorare a ADN-ului, stres oxidativ și inflamație tisulară.

Mai mult, studiul publicat în revista Carcinogenesis a relevat apariția de tumori pulmonare la șoarecii expuși la aerosolii emiși de țigările electronice. Dar cum se ajunge aici? Se pare că în acești aerosoli au fost identificați numeroși compuși cancerigeni, inclusiv substanțe chimice organice volatile și metale eliberate direct de dispozitivul de încălzire.

Riscul se multiplică pentru fumătorii duali

Mulți fumători apelează la țigările electronice ca o metodă de a renunța la tutun. Numai că, nu de puține ori, ajung să le folosească pe amândouă. Freddy Sitas, profesor asociat la UNSW și coautor al studiului, atrage atenția că majoritatea celor care încearcă această tranziție ajung într-o situație de incertitudine, neputând renunța la niciunul dintre obiceiuri.

Și aici cifrele devin de-a dreptul alarmante.

„Ceea ce ştim din dovezile epidemiologice recente din SUA este că cei care ‘vapează’ dar şi fumează prezintă un risc de patru ori mai mare de a dezvolta cancer pulmonar„, a declarat Sitas. Practic, în loc să reducă riscul, combinarea celor două obiceiuri îl poate amplifica exponențial.

Un secol de așteptare nu mai este o opțiune

E drept că Bernard Stewart a afirmat că numărul exact al cazurilor de cancer care pot fi atribuite direct utilizării țigărilor electronice rămâne deocamdată neclar. Analiza este una calitativă și nu include estimări numerice, fiind necesare date pe termen lung colectate de la subiecți umani pentru a avea o imagine completă.

Până la urmă, trebuie să mai așteptăm zeci de ani pentru a lua măsuri?

Freddy Sitas oferă un răspuns tăios, făcând o paralelă istorică dureroasă cu țigările tradiționale, în cazul cărora a durat aproape un secol până când fumatul a fost recunoscut oficial drept cauză a cancerului pulmonar. „Ţigările electronice au fost introduse în urmă cu aproximativ 20 de ani. N-ar trebui să aşteptăm încă 80 de ani pentru a decide ce este de făcut”, a concluzionat Sitas, lansând un apel direct către autoritățile de reglementare.