Secretarul american al apărării, Pete Hegseth, a promis continuarea acțiunilor militare împotriva Iranului, după moartea a șase militari americani într-un accident aviatic în Irak. Într-o conferință de presă tensionată, oficialul a dezvăluit amploarea operațiunilor și costurile uriașe ale conflictului, care se ridică la aproximativ 500 de milioane de dolari pe zi.

Promisiune pentru familiile soldaților uciși

Confruntat cu pierderile umane, șeful Pentagonului a relatat o discuție avută cu familiile celor șase militari care și-au pierdut viața săptămâna trecută, când un avion de realimentare s-a prăbușit deasupra Irakului. Mesajul lor a fost tranșant.

„Au spus, terminați asta. Onorați-le sacrificiul. Nu ezitați. Nu vă opriți până nu terminați treaba. Răspunsul meu, împreună cu cel al președintelui, a fost simplu: fireste că vom termina asta. Vom onora sacrificiul lor”, a declarat Hegseth.

O forță copleșitoare

Dincolo de declarații, cifrele prezentate de secretarul apărării sunt uriașe. Hegseth a subliniat că forța militară folosită este una fără precedent în istoria recentă. „Până în prezent, am atacat peste 7.000 de ținte în Iran și în infrastructura sa militară. Este vorba de o forță copleșitoare aplicată cu precizie”, a spus acesta.

Impactul pare a fi devastator pentru capacitatea militară a Teheranului. Potrivit lui Hegseth, producția iraniană de rachete balistice „a fost probabil cea mai afectată” și „a scăzut cu 90% de la începutul conflictului”. O scădere similară, de 90%, a fost raportată și în cazul producției de drone, inclusiv cele de tip kamikaze.

Jocul dublu al aliaților

Întrebat despre obiectivele paralele ale Israelului, mai ales în contextul atacului asupra gazoductului South Pars (un atac despre care Donald Trump a afirmat că Statele Unite „nu știau nimic”), Hegseth a avut un răspuns calculat. E drept că a încercat să mențină o linie unitară, dar a lăsat loc de interpretări.

„Noi deținem cărțile. Avem obiective. Aceste obiective sunt clare. Avem și aliați care urmăresc obiective”, a punctat oficialul american. El a reiterat că scopurile SUA sunt precise: distrugerea rachetelor, a lansatoarelor, a bazei industriale de apărare și a flotei iraniene, plus prevenirea obținerii de arme nucleare. Despre atacul asupra South Pars, a adăugat sec: „Iranul a transformat energia în armă timp de decenii. Israelul a transmis în mod clar un avertisment”.

Nota de plată și trupe noi

V-ați întrebat vreodată cât costă, pe bune, un astfel de conflict? Ei bine, costurile operațiunilor militare americane în Iran au depășit deja 18 miliarde de dolari, conform analiștilor, cu un ritm zilnic de cheltuieli de aproximativ 500 de milioane de dolari.

Și totuși, Pentagonul nu dă semne că ar reduce turația. Ba chiar a decis să trimită în Orientul Mijlociu a 31-a Unitate Expediționară de Pușcași Marini, formată din aproximativ 2.200 de militari. Decizia a alimentat imediat speculațiile privind o posibilă implicare a trupelor americane la sol.

La finalul discursului său, Hegseth a făcut un apel neașteptat, cu tentă religioasă, cerându-le cetățenilor americani să se roage pentru trupele SUA „în genunchi cu familia, în școlile, în bisericile lor, în numele lui Iisus Hristos”.