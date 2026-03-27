Atacurile iraniene au provocat pagube semnificative mai multor baze militare americane din Orientul Mijlociu, forțând un număr mare de soldați americani să se retragă și să opereze direct din hoteluri sau alte locații temporare. Au fost lovite baze importante din țări precum Kuweit, Qatar și Arabia Saudită, fiind raportate victime și echipamente serios avariate.

Peste 7.000 de ținte lovite

Oficialii militari americani susțin că amenințarea nu împiedică Pentagonul să continue operațiunile împotriva Iranului, care se află deja în a patra săptămână. Secretarul Apărării, Pete Hegseth, a declarat săptămâna trecută că „până în prezent, am lovit peste 7.000 de ținte din Iran și din infrastructura sa militară”.

Mai mult, acesta a repetat o formulare devenită deja obișnuită în briefingurile sale de presă: „Astăzi va fi cel mai mare val de atacuri de până acum, la fel cum a fost și ieri.”

Soldați americani, cazați la hotel

Relocarea forțată a trupelor în locații improvizate, pe care un oficial le-a descris drept „alternative”, a devenit o necesitate. Dar ce înseamnă, pe bune, aceste locații „alternative”? Iar Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice din Iran a îndemnat populația să raporteze noile locații, în timp ce încearcă să identifice trupele americane dispersate.

Mii de militari redistribuiți

E drept că la începutul conflictului, în regiune se aflau aproximativ 40.000 de militari americani. Comandamentul Central a fost nevoit să redistribuie mii dintre ei, inclusiv către baze din Europa, potrivit oficialilor.

Și totuși, o parte importantă a trupelor a rămas în Orientul Mijlociu, numai că nu mai este staționată în bazele inițiale.

Mutarea forțată a trupelor în locații improvizate (precum hotelurile) ridică însă întrebări serioase legate de nivelul de pregătire al administrației Trump pentru acest război.