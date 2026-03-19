SUA iau în calcul trimiterea de trupe la sol în Iran după 7.800 de lovituri

Administrația președintelui Donald Trump ia în calcul desfășurarea a mii de militari americani pentru a întări operațiunile din Orientul Mijlociu. Armata SUA pregătește posibilii pași următori în campania împotriva Iranului, războiul intrând deja în a treia săptămână, cu un bilanț de peste 7.800 de lovituri executate de la începutul conflictului pe 28 februarie.

Opțiuni pe masa Pentagonului

Printre scenariile analizate se numără asigurarea tranzitului în siguranță al petrolierelor prin Strâmtoarea Ormuz, o misiune care, la prima vedere, ar fi realizată în principal prin forțe aeriene și navale. Numai ca lucrurile stau puțin diferit. Securizarea strâmtorii ar putea implica și desfășurarea de trupe americane direct pe litoralul Iranului, conform unor surse familiare cu planificarea militară. Până la urmă, orice desfășurare ar oferi președintelui opțiuni suplimentare în momentul în care evaluează extinderea operațiunilor americane.

Insula Kharg, un punct strategic

O altă variantă discutată intens în administrația Trump este trimiterea de forțe terestre pe Insula Kharg, principalul hub prin care trec aproximativ 90% din exporturile de petrol ale Iranului. V-ați gândit ce ar însemna controlul a 90% din exporturile de petrol ale unei țări? Unul dintre oficialii americani a recunoscut că o astfel de operațiune ar fi extrem de riscantă, având în vedere capacitatea Iranului de a lovi insula cu rachete și drone. Statele Unite au efectuat deja atacuri asupra unor ținte militare de pe insulă pe 13 martie, iar experții militari susțin că, având în vedere rolul necesar al insulei în economia iraniană, controlul acesteia ar fi o opțiune mai viabilă decât distrugerea ei completă.

Riscuri politice și nucleare

Orice utilizare a trupelor terestre americane, chiar și într-o misiune limitată, ar putea implica riscuri politice semnificative pentru Trump. E drept că sprijinul publicului american pentru campania din Iran este redus, iar președintele a promis în campanie că va evita implicarea SUA în noi conflicte în Orientul Mijlociu. Dincolo de aceste aspecte, oficialii discută și posibilitatea desfășurării de forțe pentru a securiza stocurile Iranului de uraniu puternic îmbogățit.

Misiunea ar fi extrem de complexă și riscantă.

Un oficial de la Casa Albă, care a vorbit sub protecția anonimatului, a temperat speculațiile: „Nu a fost luată nicio decizie privind trimiterea de trupe terestre în acest moment, însă președintele Trump își păstrează în mod înțelept toate opțiunile disponibile.”

Bilanțul operațiunii Epic Fury

Discuțiile vin în contextul în care armata americană continuă atacurile asupra marinei iraniene, a stocurilor de rachete și drone și a industriei de apărare a țării. Un oficial de la Casa Albă a detaliat obiectivele campaniei: „Președintele este concentrat pe atingerea obiectivelor definite ale Operațiunii Epic Fury: distrugerea capacităților balistice ale Iranului, neutralizarea marinei acestuia, împiedicarea proxilor săi teroriști să destabilizeze regiunea și garantarea faptului că Iranul nu va putea obține niciodată o armă nucleară.”

Iar cifrele publicate miercuri de Comandamentul Central al SUA (care coordonează aproximativ 50.000 de militari americani în regiune) sunt clare: peste 120 de nave iraniene au fost avariate sau distruse. Chiar și fără confruntări directe pe teritoriul Iranului, 13 militari americani au fost uciși până acum în acest conflict, iar aproximativ 200 au fost răniți, majoritatea leziunilor fiind minore.

Dilema Strâmtorii Ormuz

Pe fondul acestor planuri, directoarea serviciilor naționale de informații, Tulsi Gabbard, a afirmat miercuri, într-o declarație scrisă, că programul de îmbogățire nucleară al Iranului a fost distrus în urma atacurilor din iunie, iar accesul la instalațiile subterane a fost „acoperit și sigilat cu ciment”. Si totuși, Trump a oscilat în privința ideii ca SUA să securizeze Strâmtoarea Ormuz. După ce inițial a afirmat că Marina americană ar putea escorta navele, a cerut ulterior altor state să contribuie, iar miercuri a sugerat chiar o retragere a implicării.

„Mă întreb ce s-ar întâmpla dacă am termina ce a mai rămas din statul terorist iranian și am lăsa țările care folosesc strâmtoarea, noi nu, să își asume responsabilitatea pentru așa-numita Strâmtoare?”, a scris Trump pe platforma Truth Social.

Discuțiile privind întărirea prezenței americane merg dincolo de sosirea săptămâna viitoare în Orientul Mijlociu a unui grup amfibiu, cu peste 2.000 de pușcași marini. Însă, una dintre surse a subliniat că armata americană pierde un număr mare de forțe după decizia de a trimite portavionul USS Gerald R. Ford în Grecia pentru mentenanță, în urma unui incendiu la bord.