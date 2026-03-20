Administrația Trump analizează mai multe opțiuni militare pentru a forța Teheranul să redeschidă Strâmtoarea Ormuz, inclusiv o posibilă ocupare sau o blocadă navală a insulei iraniene Kharg. Discuțiile vin pe fondul tensiunilor tot mai mari din Golful Persic, iar prin acest punct strategic, situat la 24 de kilometri de coasta Iranului, trec aproximativ 90% din exporturile de petrol ale țării.

Planul de la Casa Albă

Surse familiarizate cu discuțiile interne dezvăluie că o operațiune militară directă este o posibilitate reală, deși implică riscuri considerabile. O sursă apropiată de Casa Albă a descris chiar și o potențială cronologie a evenimentelor: „Avem nevoie de aproximativ o lună pentru a slăbi și mult iranienii prin lovituri, să luăm insula și apoi să-i punem sub presiune și să o folosim în negocieri”.

Deși nu a fost luată nicio decizie finală, orice operațiune terestră ar depinde de slăbirea capacităților militare iraniene. Un oficial de rang înalt din administrație, vorbind neoficial, a confirmat că toate opțiunile sunt pe masă. „Vrea ca Ormuz să fie deschisă. Dacă e necesar să ia insula Kharg în acest scop, se va întâmpla. Dacă decide asupra unei invazii pe coastă, se va întâmpla. Dar o decizie nu a fost luată”, a precizat oficialul.

Mobilizare de forțe în regiune

Iar întăririle sunt deja pe drum. Trei unități de pușcași marini se îndreaptă spre regiune, iar o forță expediționară de aproximativ 2.500 de militari urmează să ajungă în zilele următoare. Alte două unități de dimensiuni similare sunt, si, în tranzit, în timp ce discuțiile pentru suplimentarea trupelor continuă.

Un alt oficial de rang înalt a încercat să minimizeze îngrijorările legate de o posibilă escaladare, invocând precedente istorice. „Am avut întotdeauna trupe pe teren în conflicte sub toți președinții, inclusiv Trump”, a spus acesta. E drept că situația e complexă, dar perspectiva pare clară pentru administrație. „Știu că este o preocupare în presă și înțeleg politica, dar președintele va face ceea ce este corect.”

Senatorul Tom Cotton (republican de Arkansas), președintele Comisiei pentru Informații a Senatului, consideră că administrația a procedat prudent menținând opțiunea trupelor terestre, descriind acțiunile Iranului ca fiind motivate de disperare. Acesta a adăugat că administrația are „o mulțime de planuri” pentru astfel de scenarii.

O operațiune riscantă?

Numai că nu toți analiștii militari sunt convinși de valoarea strategică a capturării insulei Kharg. V-ați gândit vreodată ce s-ar întâmpla dacă Iranul pur și simplu ar opri producția? Contraamiralul în rezervă Mark Montgomery a avertizat că o astfel de operațiune ar expune forțele americane la riscuri majore, fără a garanta neapărat un succes.

„Dacă ocupăm insula Kharg, ei vor opri fluxul în celălalt capăt. Nu este ca și cum le controlăm producția de petrol”, a explicat Montgomery. În opinia sa, o abordare mai puțin riscantă ar fi escortarea navelor comerciale de către forțele navale, după încă aproximativ două săptămâni de atacuri aeriene menite să degradeze capacitățile militare ale Iranului.

Declarațiile contradictorii ale lui Trump

Vinerea trecută, forțele americane au efectuat deja lovituri aeriene ample asupra unor ținte militare de pe insula Kharg, descrise de oficiali drept un avertisment, dar și o măsură de slăbire a apărării iraniene. Președintele Trump a fost tranșant joi: „Putem distruge insula oricând vrem”.

Ba chiar a continuat pe un ton ironic. „Îi spun mica insulă care stă acolo complet neapărată. Am distrus tot în afară de conducte. Am lăsat conductele pentru că ar dura ani să le reconstruiască.”

Și totuși, ulterior, a părut să se distanțeze de ideea unei invazii iminente. „Nu trimit trupe nicăieri”, a declarat el reporterilor, adăugând imediat: „Dacă aș face-o, cu siguranță nu v-aș spune.”

În culise, lucrurile stau puțin diferit. Surse indică faptul că preluarea insulei rămâne o opțiune serioasă, alături de o blocadă navală. Consilieri juridici de la Pentagon au fost deja consultați pentru a evalua implicațiile legale. Oficialii au precizat că nu toate trupele desfășurate ar fi folosite pentru operațiuni ofensive, unele putând fi alocate pentru misiuni de evacuare a personalului diplomatic, dacă situația se deteriorează.

Criza din Golf a afectat deja agenda președintelui american. Potrivit a două surse, Trump intenționa să încheie conflictul înainte de o vizită planificată în China la finalul lunii martie, însă tensiunile din Strâmtoarea Ormuz au dus la amânarea acestei deplasări.