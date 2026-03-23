Tensiunile dintre Washington și Teheran ating un nou punct critic. Statele Unite au accelerat desfășurarea a mii de militari în Orientul Mijlociu, surse oficiale indicând că o intervenție terestră pentru ocuparea insulei Kharg, de unde pleacă 90% din petrolul iranian, a devenit o opțiune reală pe masa decidenților.

O forță de 4.500 de militari, gata de acțiune

Pregătirile militare par să confirme această schimbare de ton. Un oficial american a declarat că Statele Unite au accelerat desfășurarea a mii de pușcași marini și personal naval în regiune. Iar forțele trimise nu sunt deloc neglijabile. Printre acestea se numără gruparea amfibie USS Boxer, care include nava de asalt omonimă (capabilă să funcționeze ca un portavion ușor), dar și navele USS Portland și USS Comstock. Împreună, acestea transportă un contingent de aproximativ 4.500 de pușcași marini și alte trupe de luptă, o forță suficientă pentru operațiuni complexe în teren.

Miza uriașă – inima petrolieră a Iranului

De ce tocmai insula Kharg? Situată în Golful Persic, aceasta nu este un punct oarecare pe hartă, ci chiar inima exporturilor petroliere ale Iranului. Aproximativ 90% din petrolul iranian pleacă de aici, în special către China. La prima vedere, pare o mișcare riscantă, dar obiectivul este clar: forțarea Iranului să înceteze blocarea traficului maritim prin Strâmtoarea Hormuz, una dintre cele mai importante rute energetice ale lumii. În cercurile de decizie de la Washington prinde contur o concluzie tot mai evidentă. Pana la urma, libertatea de navigație în zonă ar putea fi restabilită doar prin forță.

Avertismentul lui Trump

Semnalul de alarmă a fost dat, de fapt, cu câteva zile în urmă. După lovituri americane asupra unor ținte militare de pe insula Kharg, președintele Donald Trump a anunțat că acestea au fost distruse. E drept că a precizat că a ales să nu vizeze infrastructura petrolieră – cel puțin pentru moment. Mesajul a fost însă dublat de o amenințare directă: dacă Iranul continuă să blocheze Strâmtoarea Hormuz, Washingtonul ar putea reveni asupra deciziei. Dar ce se întâmplă dacă Teheranul nu cedează? Trump a mers și mai departe, avertizând că inclusiv centralele electrice iraniene ar putea deveni ținte.

Israelul intră în scenă cu atacuri la Teheran

În zorii zilei de luni, 23 martie, conflictul a căpătat o nouă dimensiune. Forțele de Apărare ale Israelului (IDF) au anunțat o „serie de atacuri la scară largă” asupra infrastructurii capitalei iraniene, Teheran. Anunțul scurt și la obiect nu a specificat țintele vizate.

„Forțele de Apărare ale Israelului au lansat o serie de atacuri la scară largă împotriva infrastructurii regimului terorist iranian de la Teheran.”

O escaladare directă.

Numai că aceste atacuri nu vin din senin. Pe 18 martie, presa iraniană a relatat că SUA și Israelul au atacat cel mai mare zăcământ de gaze din Iran, South Pars, oprind producția la două rafinării cu o capacitate de circa 100 de milioane de metri cubi pe zi. Replica iraniană a venit rapid, cu un bombardament masiv asupra orașului industrial Ras Laffan din Qatar, urmat de un al doilea atac cu rachete balistice care a provocat un incendiu uriaș la instalațiile QatarEnergy.