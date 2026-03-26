Pentagonul analizează posibilitatea de a redirecționa către Orientul Mijlociu armele destinate inițial Ucrainei. Mișcarea vine în contextul în care războiul din Iran pune o presiune tot mai mare pe stocurile de muniții esențiale ale armatei americane. Discuția vizează inclusiv echipamente achiziționate printr-o inițiativă NATO în care partenerii europeni plătesc pentru armele americane livrate Kievului.

Ce este programul PURL

Multe dintre armele care ar putea fi redirecționate fac parte din programul PURL („Lista cerințelor prioritare pentru Ucraina”), lansat anul trecut de NATO. țările partenere cumpără arme americane pentru Kiev. Inițiativa a fost o soluție de compromis pentru ca Ucraina să primească în continuare armament american, atâta timp cât europenii plătesc factura, oferindu-i președintelui Donald Trump o victorie politică.

De vara trecută, acest program a furnizat 75% din rachetele pentru bateriile Patriot ale Ucrainei și aproape toată muniția pentru celelalte sisteme de apărare aeriană. Un oficial NATO a confirmat că livrările continuă. „Echipamentele ajung continuu în Ucraina”, a asigurat acesta. Mai mult, sursa citată a adăugat că „suma promisă pentru PURL până în prezent este de câteva miliarde de dolari americani şi ne aşteptăm ca alte contribuţii să urmeze”.

Războiul din Iran consumă stocurile

Operațiunile americane din regiune s-au intensificat dramatic. Amiralul Brad Cooper, șeful Comandamentului Central (CENTCOM), a declarat că SUA au lovit peste 10.000 de ținte în interiorul Iranului. Acest ritm alert epuizează stocurile de muniție, iar capitalele europene au început să se îngrijoreze încă din 28 februarie, de la lansarea atacului american.

V-ați gândit vreodată cât de repede se consumă muniția într-un conflict modern? Un diplomat european, sub protecția anonimatului, a fost direct: „Ei consumă într-adevăr muniţia, aşa că acum există întrebări cu privire la cât vor continua să furnizeze prin intermediul acordului”.

Iar un purtător de cuvânt al Pentagonului a declarat că Departamentul Apărării „se va asigura că forţele SUA şi cele ale aliaţilor şi partenerilor au tot ce le trebuie pentru a lupta şi a câştiga” în Iran.

Lupta pentru rachetele Patriot

Printre cele mai solicitate muniții se numără interceptorii de apărare aeriană, precum sistemele Patriot și THAAD (Terminal High Altitude Area Defense). Acestea sunt esențiale și pentru Ucraina, care se confruntă cu un baraj constant de atacuri rusești. Numai că armata SUA a început deja să redirecționeze astfel de rachete din Europa și Asia de Est către Orientul Mijlociu pentru a-și consolida apărarea.

O decizie finală nu a fost luată.

E drept că livrările PURL vor continua, dar pachetele viitoare ar putea să nu mai conțină capacități de apărare aeriană. „Dezbaterea politică se referă la cât de mult se acordă Ucrainei”, a spus o sursă familiarizată cu discuțiile interne de la Pentagon. „Aceasta este o discuţie reală şi actuală”, a precizat aceasta.

Pentagonul folosește fondurile europene

Administrația Trump pregătește o cerere de buget suplimentar de peste 200 de miliarde de dolari pentru apărare. Între timp, Pentagonul a găsit alte soluții. Potrivit unei notificări trimise Congresului, Departamentul Apărării a utilizat o parte din fondurile europene PURL pentru alte capacități pe care congresmenii intenționau să le finanțeze din bani americani printr-un alt program (USAI – Inițiativa de asistență pentru securitatea Ucrainei).

Dar cea mai concretă mișcare a fost notificată luni Congresului. Pentagonul intenționează să redirecționeze aproximativ 750 de milioane de dolari din fondurile PURL pentru a reaproviziona stocurile proprii ale armatei americane, în loc să trimită asistență suplimentară Ucrainei. Un oficial a declarat că nu este clar dacă țările europene care contribuie la fond înțeleg pe deplin cum sunt cheltuiți banii.

Reacția lui Zelenski

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că Washingtonul nu a oprit livrările de rachete Patriot. Totuși, el a recunoscut că, deși înțelege „subtilităţile” poziției americane, „Orientul Mijlociu are cu siguranţă un impact” asupra deciziilor președintelui SUA.

Zelenski a mai acuzat SUA că refuză să semneze un acord de garanții de securitate postbelice dacă Kievul nu cedează Kremlinului întreaga regiune Donbas. Această declarație adaugă un nou nivel de complexitate relațiilor dintre cele două țări, în plină criză a munițiilor.