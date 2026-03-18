Tânăr de 18 ani mort de meningită – Mama acuză o decizie fatală a sistemului de sănătate

O mamă al cărei fiu de 18 ani a murit de meningită imploră autoritățile britanice să nu mai „refuze accesul la vaccinuri care pot salva vieți”. Apelul disperat vine în contextul unui focar de meningită izbucnit în Kent, care a curmat deja viețile a doi tineri. Alfie Mullans, fiul ei, a murit pentru că s-a născut înainte de 2015, anul în care vaccinul împotriva meningitei de tip B a fost introdus în schema națională pentru nou-născuți.

O confuzie fatală

Alfie Mullans era în ultimul an de colegiu și visa la o carieră militară. S-a stins din viață în 2023, la doar o zi după ce a prezentat simptome de meningită de tip B. Mama lui, Marissa Mullans, recunoaște că a avut un „fals sentiment de siguranță”, fiind convinsă că băiatul era protejat de vaccinul MenACWY, administrat adolescenților de peste 14 ani. Lucrurile stau însă puțin diferit.

Acel vaccin oferă protecție împotriva grupurilor A, C, W și Y ale bacteriei, dar nu și împotriva grupului B, cel care i-a fost fatal lui Alfie. V-ați fi gândit vreodată la așa ceva? „Nimeni nu pare să știe asta. Oamenii cred, așa cum am crezut și eu, că dacă au făcut vaccinul din școală sunt protejați de toate formele de meningită, dar nu este adevărat”, a explicat Marissa Mullans.

Focarul din Kent redeschide rana

Iar acum, femeia privește neputincioasă la focarul de meningită de tip B care a ucis doi tineri și a îmbolnăvit alți 11 în regiunea Kent.

E o situație care îi răscolește durerea.

„Este îngrozitor să văd cum se pierd vieți!„, a mărturisit ea. Pentru a preveni alte tragedii, Marissa face un apel public către autoritățile sanitare din Marea Britanie pentru a extinde accesul la vaccinul MenB.

Cine primește vaccinul salvator?

Hai să vedem, cum stau lucrurile, pe bune? În sistemul public de sănătate din Regatul Unit (NHS), vaccinul MenB este administrat în mod standard copiilor născuți după 2015, în trei doze: la 8 săptămâni, la 12 săptămâni și un rapel la 12 luni. Pentru toți ceilalți, născuți înainte de 2015, vaccinul nu a făcut parte din schema de vaccinare, ci a rămas opțional. o întreagă generație a rămas neprotejată.

„Alfie nu a fost protejat din cauza anului în care s-a născut”, a spus mama lui, într-o relatare emoționantă pentru BBC.

Răspunsul sec al autorităților

Încă din 2025, Marissa Mullans a contactat Departamentul de Sănătate și Asistență Socială (echivalentul Ministerului Sănătății din România), cerând introducerea vaccinului și pentru cohortele care nu au beneficiat de el. Răspunsul a fost descurajant. Fostul ministru al sănătății, Ashley Dalton, a declarat că un program de recuperare pentru copiii mai mari a fost abandonat, deoarece prioritatea o reprezintă vaccinarea bebelușilor.

Numai că explicația oficială a fost și mai dureroasă. „Înțelegem că cei în afara criteriilor stabilite s-ar putea simți dezamăgiți. Totuși, deciziile privind eligibilitatea pentru toate programele de vaccinare sunt luate în urma unei analize atente a impactului bolii, a siguranței vaccinurilor și a eficienței costurilor”, au transmis reprezentanții Departamentului de Sănătate.

Până când autoritățile vor lua măsuri, dacă le vor lua vreodată, Marissa este hotărâtă să continue să vorbească despre asta. „Nu este perfect, știm asta. Dar salvează vieți și a fost refuzat tinerilor doar din cauza anului în care s-au născut”, a declarat ea. O frază care rezumă o tragedie absurdă: „Fiul meu a murit din cauza anului în care s-a născut”.