Un elicopter militar s-a prăbușit duminică în apele teritoriale ale Qatarului, lăsând în urmă un bilanț tragic: șase morți și o persoană dispărută. Printre victime se numără trei militari quatarezi și trei cetățeni turci, unul dintre ei fiind tot militar. Eforturile de căutare pentru găsirea celei de-a șaptea persoane, pilotul, sunt încă în desfășurare.

O defecțiune tehnică, varianta oficială

Primele informații au venit direct de la ministerul apărării de la Doha, printr-o postare pe platforma X. Potrivit oficialilor, elicopterul a suferit o defecțiune tehnică în timpul unei „misiuni de rutină”. Această problemă a condus la prăbușirea aparatului de zbor în mare. La bord se aflau în total șapte persoane. Nu au fost oferite imediat alte detalii despre natura defecțiunii, dar s-a exclus, cel puțin la prima vedere, ipoteza unei acțiuni ostile.

Operațiunile de salvare continuă.

Ministerul de Interne al Qatarului a confirmat duminică faptul că echipele specializate nu au oprit căutările și fac tot posibilul pentru a găsi ultima persoană dispărută.

Numele victimelor, făcute publice

La scurt timp, autoritățile din Qatar au publicat și lista celor care și-au pierdut viața. E vorba de trei membri ai Forțelor Armate ale Qatarului: căpitanul (pilot) Mubarak Salem Daway Al-Marri, sergentul Fahad Hadi Ghanem Al-khayarin și caporalul Mohammed Maher Mohammed. Dar cine sunt ceilalți? Lista este completată de trei cetățeni turci.

Printre aceștia se numără maiorul Sinan Tastekin, care activa în cadrul Forțelor Comune Qatar-Turcia. Ceilalți doi sunt colaboratori civili, identificați ca fiind Suleiman Cemra Kahraman și Ismail Anas Can. În comunicatul oficial, ministerul a adresat „sincere condoleanțe” familiilor victimelor.

Reacția Ankarei și firma de apărare implicată

Și Turcia a confirmat tragedia printr-o declarație a Ministerului Apărării. Oficialii de la Ankara au precizat că unul dintre soldații săi și doi angajați ai firmei turce de apărare Aselsan (un gigant în industria de profil) au murit în accident. Până la urmă, varianta lor este puțin diferită în privința contextului. Ei susțin că aeronava s-a prăbușit din cauza unei „probleme tehnice survenite în timpul unui zbor de antrenament”, nu a unei misiuni de rutină. Cum vine asta, o misiune de rutină sau un zbor de antrenament? Probabil ancheta va lămuri detaliile.

Iar comunicatul turc menționează clar că „autoritățile din Qatar vor efectua cercetări pentru a stabili cauza exactă a accidentului”.

Un pilot încă dispărut în mare

Toate speranțele se leagă acum de găsirea supraviețuitorilor, deși șansele scad cu fiecare oră. Persoana căutată cu insistență este căpitanul (pilot) Saeed Nasser Samekh, membru al Forțelor Armate ale Qatarului. Operațiunea de căutare este încă în desfășurare, au reiterat oficialii de la Doha, fără a oferi însă un termen pentru finalizarea acesteia.