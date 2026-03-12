Tragedie la Piața Unirii: Un tânăr de 21 de ani a murit strivit de metrou

Un tânăr în vârstă de 21 de ani a murit, joi după-amiază, după ce a fost prins sub o garnitură de metrou în stația Piața Unirii din Capitală. Echipele de intervenție s-au mobilizat rapid, însă medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața.

Potrivit informațiilor publicate de Adevarul, apelul la numărul de urgență 112 a fost primit în jurul orei 15:30. Autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs tragedia.

Mobilizare de forțe în subteran

Imediat după primirea apelului, la fața locului au fost trimise de urgență echipaje ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență, SMURD, jandarmi și echipe specializate în descarcerare. Pentru a permite intervenția în siguranță, a fost necesară deconectarea alimentării cu energie electrică. Ulterior, pompierii au început operațiunile de extragere a victimei prinse sub tren.

Confirmarea Poliției și startul anchetei

În ciuda eforturilor depuse de salvatori, decesul tânărului a fost declarat la fața locului. Poliția Capitalei a confirmat oficial deznodământul tragic. „La fața locului s-au deplasat cu operativitate polițiști din cadrul structurii și echipaje de prim ajutor, care au intervenit pentru extragerea persoanei în cauză, un tânăr în vârstă de 22 de ani. În pofida eforturilor depuse de cadrele medicale, din nefericire, a fost declarat decesul tânărului în cauză”, a transmis Poliția Capitalei.

Cazul a fost preluat de polițiștii din cadrul Brigăzii de Poliție pentru Transportul Public. Cercetările sunt continuate de Serviciul Poliție Metrou pentru a elucida circumstanțele exacte ale incidentului.

Circulația la metrou, afectată temporar

Evenimentul tragic a perturbat traficul în subteran. Circulația trenurilor în zona stației Piața Unirii s-a desfășurat cu dificultate pe durata intervenției echipelor de urgență. Situația a revenit la normal după ce operațiunile au fost finalizate și linia a fost eliberată.