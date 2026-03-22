Fostul președinte Traian Băsescu trage un semnal de alarmă cu privire la securitatea României în contextul internațional actual. El susține că atenția globală îndreptată spre conflictul din Orientul Mijlociu creează un culoar favorabil pentru Rusia, care ar putea avansa în Ucraina și ajunge la granițele noastre.

Rusia, marele beneficiar al crizei din Orient

Situația este imprevizibilă, iar populația trebuie să fie pregătită. Aceasta este ideea principală transmisă de fostul șef de stat, care consideră că războiul din Ucraina riscă să fie abandonat în favoarea celui din Orientul Mijlociu. Cum vine asta? Statele Unite își mută eforturile în zonă, punând presiune pe aliații europeni să facă la fel, lăsând astfel Moscovei cale liberă în Ucraina.

„Eu vreau să le spun românilor că nu suntem în deplină siguranță și că oricând lucrurile pot evolua rău și din acest motiv cred că este corect să fim pregătiți, în primul rând, ca populație în raport cu ce se poate întâmpla. Acum toată lumea este focusată pe ce se întâmplă în Golf, în Orientul Mijlociu, dar Războiul declanșat în Orientul Mijlociu a creat condiții extraordinare pentru Rusia să avanseze în tentativa de a ocupa cât mai mult din Ucraina și să se apropie foarte mult de frontierele noastre. Această perspectivă există. Pentru că efortul Statelor Unite s-a mutat pe Orientul Mijlociu, iar presiunea ca statele europene să se ducă să-l sprijine pe Trump și pe Netanyahu este tot mai mare, iar războiul din Ucraina este pur și simplu abandonat. Bătălia noastră trebuie să fie să-i ținem pe europeni implicați în sprijinirea Ucrainei ca să nu ne trezim într-o noapte cu armata lui Putin la frontieră. Deci România nu are doar problema Orientului Mijlociu, mult mai presantă este problema Rusiei”, a declarat Traian Băsescu la România TV.

Critici dure la adresa conducerii NATO

În discursul său, Băsescu nu l-a menajat nici pe secretarul general al NATO, Mark Rutte. Fostul președinte afirmă că îl cunoaște personal din perioada petrecută în Consiliul European și susține că acesta ar fi ostil României. Mai mult, mesajele transmise de conducerea Alianței par a fi, în opinia sa, mai degrabă orientate spre alte priorități decât spre securitatea flancului estic.

„Și mă uitam în seara asta la secretarul general al NATO. O spun public, îl cunosc de mult, am fost cu el în Consiliu European. România nu trebuie să aibă încredere în acest om. Pentru că este ostil României de când îl știu. Și m-am uitat și când a fost președintele nostru la NATO. Mesajul lui a fost tot pentru Trump. Nu dă doi bani pe securitatea României. Vine cu sloganul, niciun centimetru de teritoriu NATO nu va fi neapărat, dar acum ai uitat de situația din Ucraina și spui hai să ne ducem toți să-l ajutăm pe domnul Trump. Păi Trump nu ne-a întrebat când s-a apucat de războaie”, a punctat Băsescu.

O poziție tranșantă.

Parteneriatul cu SUA, o decizie corectă

V-ați întrebat dacă decizia României de a sprijini Statele Unite este cea potrivită? Băsescu spune că da. El a explicat că țara noastră a procedat corect permițând forțelor americane să utilizeze infrastructura militară națională, conform unui acord mai vechi (semnat în decembrie 2005 și ratificat în Parlament în iunie 2006). Numai că fostul președinte a ținut să clarifice un aspect adesea înțeles greșit: bazele precum cele de la Kogălniceanu sau Câmpia Turzii nu sunt baze NATO.

„Da, este o soluție corectă în raport cu parteneriatul pe care îl avem cu Statele Unite și cu acordul de acces care s-a semnat în decembrie 2005 și s-a ratificat în Parlament în iunie 2006. România are obligații față de Statele Unite să pună la dispoziție infrastructuri militare, dar atenție! Nu în baze NATO. Spre exemplu, văd chiar și domn general care vorbesc de Kogălniceanu și Câmpia Turzii ca fiind baze NATO. Nu. Sunt baze militare ale armatei române care au capacitatea de a primi și militar sau tehnică militară americană. Ca să limpezim răspunsul la întrebarea dumneavoastră, România a procedat corect pentru că partenerul nostru este Statele Unite și nu altcineva. Deci când au avut nevoie, cu asta i-am putut ajuta.”

Riscuri controlabile, dar cu o condiție

Implicarea indirectă în acțiunile din Orientul Mijlociu ar putea pune România în atenția unor state precum Iranul. E drept că riscul există, dar Băsescu îl consideră unul „controlabil” în acest moment. Condiția esențială este ca structurile NATO și armatele aliate să rămână active și în alertă pe teritoriul european.

„Da, putem fi, dar este, dacă vreți, risc controlabil la stadiul acesta. Atâta timp cât NATO și armatele NATO rămân în țările lor, așa cum NATO este distribuit acum în Europa, atâta timp cât bazele militare sunt active și în stare de alertă, bazele militare de pe teritoriul Europei și a Uniunii Europene, lucrurile sunt în regulă. Marea problemă ar fi dacă ar trebui să ne deplasăm mijloacele în Orientul Mijlociu, să lăsăm descoperită Europa și în mod deosebit conflictul din Ucraina”.