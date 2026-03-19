Fostul președinte Traian Băsescu îl contrazice direct pe Donald Trump, afirmând că ideea unui pericol iminent reprezentat de Iran pentru Statele Unite este „o nouă fabulație a chiriașului de la Casa Albă”. Într-o intervenție la Digi24, Băsescu a subliniat că, înainte de orice conflict, eforturile diplomatice ar fi trebuit să fie prioritare.

„Se încerca cu orice preț să deschid negocierile cu Iranul, pentru un armistițiu. Cu orice preț!”, a afirmat fostul șef de stat.

Pericol iminent sau exagerare?

Traian Băsescu pune serios la îndoială versiunea oficială prezentată de președintele american. El susține că informațiile despre programul nuclear iranian sunt neclare și, nu de puține ori, contradictorii. Ba chiar, fostul președinte crede că Teheranul nu avea capacitatea reală de a lansa un atac direct asupra teritoriului american. V-ați gândit vreodată cum stau lucrurile dincolo de declarațiile oficiale?

„Iranul, cred că după cele de până acum, a înțeles că nu poate să aibă armă nucleară. Informațiile sunt contradictorii. Unii spun că Iranul, de la bombardamentele de anul trecut din vară, n-a mai continuat programul nuclear, iar domnul Trump ne spune că erau cât pe ce să atace Statele Unite. Ceea ce eu nu cred, este o nouă fabulație a chiriașului de la Casa Albă. Nu cred, nu putea Iranul să lovească Statele Unite”, a declarat Băsescu.

Băsescu cere un „stop joc”

În fața acestor incertitudini, fostul președinte sugerează o pauză pentru reevaluarea completă a situației. Iar argumentul său se bazează pe posibilitatea ca fostul lider suprem iranian, Ali Khamenei, să fi interzis chiar el dezvoltarea armelor nucleare printr-un document oficial. O astfel de ipoteză ar schimba complet datele problemei.

„Deci lucrurile sunt controversate. Aș încerca un stop joc, și hai să vedem cum stăm. Că s-ar putea, dacă este adevărată informația că fostul lider suprem, cel ucis, Khamenei, a lăsat un document în care spune să nu se construiască arma nucleară. S-ar putea să avem surpriză să constatăm că nu mai evolua programul nuclear militar al Iranului”, a adăugat acesta.

Poziția sa este susținută și de declarațiile lui Joseph Kent (fostul director al Centrului Național de Combatere a Terorismului din SUA), care ar fi afirmat recent că nu exista un pericol imediat ca Iranul să obțină arma nucleară.

Avertisment pentru România

Dincolo de analiza scenei internaționale, Traian Băsescu a transmis, acum câteva zile, și un avertisment direct pentru România. Într-o postare publică, el a menționat că țara noastră trebuie să ia măsuri preventive pentru a proteja atât populația, cât și echipamentele militare americane staționate pe teritoriul național.

E drept că a specificat că opinia este una personală și nu contrazice poziția oficială a statului.

Numai că riscurile, crede el, nu pot fi ignorate, chiar dacă România are relații bune și vechi cu Iranul. „Este posibil ca Iranul să încerce să lovească echipamentele americane dislocate în bazele de la Kogălniceanu şi Turda. Într-o astfel de situaţie România are echipamentele militare necesare pentru a îndepărta pericolul dar nimeni nu poate garanta eliminarea tuturor riscurilor”.