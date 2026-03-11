Trei greșeli majore în rutina de seară care îți distrug tenul și duc la iritații

Rutinele de îngrijire a pielii, popularizate intens pe rețelele sociale, pot face mai mult rău decât bine, ducând la iritații, uscăciune și roșeață. Specialiștii avertizează că o abordare greșită a îngrijirii de seară poate dezechilibra bariera naturală a pielii și chiar agrava afecțiuni dermatologice existente.

Pielea are un proces natural de regenerare în timpul somnului, însă folosirea excesivă a produselor sau combinarea nepotrivită a ingredientelor active poate perturba acest ciclu. Potrivit publicației Adevărul, care citează surse precum nypost.com, rutinele complicate inspirate de trenduri virale de pe TikTok sau Instagram pot avea efecte nedorite, în special pentru tenul sensibil.

Greșeala 1: Prea multe ingrediente active simultan

În goana după rezultate rapide, multe persoane combină în aceeași seară mai multe produse cu ingrediente active puternice. Aplicarea simultană de retinol, diverse vitamine și acid hialuronic, fără a înțelege posibilele interacțiuni, este o practică riscantă. O astfel de supraîncărcare a tenului poate duce la iritații severe, uscăciune accentuată și roșeață. Mai mult, poate exacerba afecțiuni preexistente, cum ar fi rozaceea sau dermatita periorală.

Greșeala 2: Omiterea testării de sensibilitate

Fiecare tip de ten reacționează diferit la ingredientele cosmetice. Dermatologii insistă asupra importanței testării oricărui produs nou înainte de a-l aplica pe întreaga față. Recomandarea este să se aplice o cantitate mică de produs pe o zonă discretă, cum ar fi interiorul antebrațului, și să se observe reacția pielii timp de câteva zile. Neglijarea acestui pas esențial poate declanșa reacții alergice sau iritații neplăcute direct pe ten.

Greșeala 3: Ignorarea hidratării și a barierei cutanate

Concentrarea exclusivă pe tratamente cu seruri și acizi activi poate face ca mulți să uite de pasul fundamental al rutinei: hidratarea. Pielea are nevoie constantă de hidratare pentru a-și menține bariera naturală de protecție. Când această barieră este compromisă, tenul devine vulnerabil, ceea ce duce la accentuarea liniilor fine, la o senzație de uscăciune și la o sensibilitate crescută. O rutină eficientă trebuie să susțină întotdeauna bariera cutanată.

Secretul unui ten sănătos nu stă în produse scumpe sau în rutine complicate. Specialiștii subliniază că o îngrijire corectă se bazează pe alegerea ingredientelor potrivite pentru tipul de piele, pe o hidratare corespunzătoare și pe susținerea procesului natural de regenerare a pielii pe timpul nopții.

Sursa: Adevarul