Trei supraviețuitori ai unui atac cu dronă în Dubai, reținuți pentru o fotografie

Trei persoane care au supraviețuit unui atac cu dronă asupra unui zgârie-nori de lux din Dubai au ajuns să fie arestate de autorități. Motivul, la prima vedere șocant, este că au trimis fotografii cu impactul către apropiați, pentru a le confirma că sunt în viață după explozie.

Doar au vrut să anunțe că sunt în viață

Cei trei erau rezidenți ai clădirii din cartierul Creek Harbour, lovită de drone săptămâna trecută. Imaginile arată o gaură uriașă în imobil, în urma unui incendiu izbucnit în miezul nopții. E drept că echipele de intervenție au ajuns rapid la fața locului, situat la aproximativ 10 km de aeroportul internațional, dar primul instinct al oamenilor a fost să-și contacteze familia.

După atac, locatarii au fost vizitați de autorități, care le-au cerut telefoanele la control, conform organizației Detained in Dubai („Reținuți în Dubai”). Stai puțin, cum adică să fii arestat pentru că-ți anunți familia că ești în viață? Radha Stirling, directorul executiv al organizației, explică reacția naturală a victimelor: „Când oamenii trec printr-un eveniment atât de șocant, precum lovirea clădirii în care locuiesc de o dronă, primul instinct este să-și contacteze familiile și să le spună că sunt în siguranță. Sancționarea unei astfel de reacții umane riscă să pedepsească victimele, în loc să le protejeze.”

O fotografie privată, motiv de dosar penal

Dar lucrurile stau puțin diferit în Emiratele Arabe Unite, unde legile privind distribuirea de informații sunt extrem de stricte, chiar și când vine vorba de comunicare privată. Stirling avertizează asupra unei percepții greșite pe care o au mulți străini care locuiesc acolo. „Rezidenții străini au adesea impresia că trimiterea unei fotografii în privat către familie este inofensivă. În EAU, chiar și o fotografie personală, nepublicată, legată de evenimente sensibile poate declanșa o investigație penală.”

Turist britanic, printre cei 21 de acuzați

Situația este și mai amplă.

Aceste arestări vin în contextul unei campanii de reprimare a persoanelor care postează imagini cu loviturile de represalii ale Iranului asupra Dubaiului. Teheranul a lansat o serie de atacuri după ce SUA și Israelul au declanșat un război împotriva Iranului pe 28 februarie, în care liderul suprem iranian a fost ucis.

Un turist britanic în vârstă de 60 de ani riscă până la doi ani de închisoare după ce ar fi filmat rachete iraniene deasupra Dubaiului. El se numără printre cei 21 de oameni acuzați că au încălcat legile stricte privind filmarea, deși ar fi șters imaginile imediat la cererea autorităților. „Printre cei acuzați se află și un cetățean britanic care spune că a șters videoclipul imediat ce i s-a cerut și că nu a avut nicio intenție rea, dar se află totuși printre cei care se confruntă cu acuzații,” a declarat Stirling.

Avertismentul avocaților: O singură postare, arestări multiple

Iar pericolele sunt mult mai mari decât par. Legislația din EAU permite autorităților să extindă rapid un dosar penal. Radha Stirling oferă un avertisment dur pentru oricine se află în regiune (și nu numai) în această perioadă tensionată: „În baza legilor privind criminalitatea informatică din EAU, o singură postare poate duce la numeroase arestări. Oricine distribuie, redistribuie sau comentează același conținut poate fi acuzat la fel și inclus în același dosar. Acuzațiile sunt vagi și larg formulate, dar totuși grave. Cei vizați pot primi pedepse lungi cu închisoarea. Rezidenții pot fi, si, reținuți în baza legilor de securitate națională, pot fi deținuți pe termen nelimitat, pot fi privați de acces la ambasadă și pot fi supuși abuzurilor privind drepturile omului. În perioade de tensiune, se recomandă prudență extremă.”