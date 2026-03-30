Președintele SUA, Donald Trump, a declarat fără ocolișuri că dorește să „pună mâna pe petrolul” din Iran. Într-o serie de afirmații tranșante, liderul de la Casa Albă a sugerat chiar că Washingtonul ar putea prelua controlul asupra principalului centru de export iranian, insula Kharg.

Declarații fără perdea

Într-un interviu acordat recent, Donald Trump și-a expus viziunea asupra resurselor iraniene. Fără să se ferească de cuvinte, a mărturisit care este, de fapt, miza principală pentru el în regiune. A fost extrem de direct.

„Să fiu sincer cu tine, ceea ce îmi place cel mai mult este să pun mâna pe petrolul din Iran, dar unii oameni proști din SUA spun: -de ce faci asta?- Dar sunt oameni proști”, a afirmat președintele american. O declarație care, pe bune, lasă puțin loc de interpretare.

Insula Kharg în vizor

Discuția a mers apoi către o țintă specifică. Trump a nominalizat Insula Kharg, un punct strategic important pentru exporturile de țiței ale Teheranului. A lăsat de înțeles că opțiunea militară este pe masă, deși nu a confirmat-o ca fiind iminentă. „Poate că vom ocupa Insula Kharg, poate că nu. Avem multe opțiuni”, a declarat Trump.

Dar o astfel de mișcare ar implica un angajament pe termen lung. Președintele a recunoscut acest aspect, adăugând: „Ar însemna, si, că ar trebui să rămânem acolo (n.r. pe Insula Kharg) pentru o perioadă.”

O perspectivă deloc simplă.

O cucerire „foarte ușoară”?

V-ați întrebat vreodată cum evaluează un lider mondial capacitatea de apărare a unui stat rival? Ei bine, Trump pare să aibă o opinie foarte clară despre forțele iraniene de pe insulă. Când a fost întrebat despre starea apărării de pe Kharg, răspunsul său a fost rapid și tăios.

„Nu cred că au vreo apărare. Am putea să o cucerim foarte ușor.”

Comparația cu Venezuela

Iar pentru a-și întări argumentul, Trump a făcut o paralelă cu abordarea Statelor Unite în Venezuela. Acolo, el a menționat intenția Washingtonului de a controla industria petrolieră „pe termen nelimitat”. Totul în urma evenimentelor din ianuarie, pe care le-a descris drept răpirea președintelui Nicolas Maduro.

Această comparație directă între situația din Venezuela și o posibilă acțiune în Iran oferă un context îngrijorător asupra modului în care administrația americană privește intervențiile pentru controlul resurselor strategice la nivel global.