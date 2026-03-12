Trump anunță victoria în războiul cu Iranul, dar avertizează: Nu plecăm prea devreme

Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat că „am câștigat” războiul cu Iranul, dar a subliniat imediat că Statele Unite nu se vor retrage. Liderul de la Casa Albă a precizat că trupele americane „vor rămâne în luptă pentru a termina treaba”, într-o declarație cu mesaje contradictorii făcută la un miting de campanie.

Anunțul a fost făcut miercuri, în fața susținătorilor din Hebron, Kentucky, notează Reuters, conform sursei Hotnews. În discursul său, Trump a susținut că forțele americane au obținut o victorie rapidă și decisivă, scoțând din luptă 58 de nave ale marinei iraniene.

Victorie declarată, dar cu o condiție

La mitingul electoral, Donald Trump a proclamat fără echivoc succesul operațiunilor militare americane. „Nu vrei niciodată să spui prea devreme că ai câștigat. Am câștigat”, a spus președintele. El a insistat asupra rapidității intervenției, care ar demonstra superioritatea copleșitoare a armatei SUA: „În prima oră, totul s-a terminat”.

SUA rămân în luptă pentru a termina treaba

În ciuda declarațiilor triumfaliste, Trump a respins ideea încheierii rapide a conflictului. El a sugerat că misiunea nu este încă finalizată, căutând aprobarea publicului pentru continuarea prezenței militare. „Nu vrem să plecăm prea devreme, nu-i așa?”, a întrebat retoric liderul de la Casa Albă, adăugând ferm: „Trebuie să terminăm treaba.”

Un mesaj dual: Între lauda armatei și continuarea luptei

Pozițiile exprimate de președinte au fost oscilante. Pe de o parte, a lăudat armata pentru că a slăbit semnificativ capacitățile militare ale Teheranului, afirmând că Statele Unite au „distrus practic Iranul”. Pe de altă parte, a justificat rămânerea în regiune ca o măsură de prevenție pe termen lung. „Nu vrem să revenim aici la fiecare doi ani”, a conchis Trump, sugerând că Washingtonul va continua lupta pentru a securiza definitiv zona.