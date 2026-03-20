Trump atacă NATO – fără SUA, alianța este un tigru de hârtie

Președintele Donald Trump a lansat vineri, 20 martie, un atac furibund la adresa NATO. Acesta susține că alianța, fără sprijinul Washingtonului, este practic neputincioasă. Într-un mesaj dur, liderul american a criticat statele membre pentru lipsa de implicare militară și le-a acuzat de lașitate în contextul tensiunilor din Orientul Mijlociu.

Acuzații de lașitate

Mesajul lui Trump nu lasă loc de interpretări. El acuză direct aliații că profită de umbrela de securitate americană fără să contribuie pe măsură, mai ales în momente critice. V-ați întrebat vreodată cum se văd aceste lucruri de la Washington?

„Fără SUA, NATO este un tigru de hârtie! Ei nu au vrut să se alăture luptei pentru a opri un Iran cu arme nucleare. Acum că acea luptă este câștigată din punct de vedere militar, cu foarte puțin pericol pentru ei, se plâng de prețurile ridicate ale petrolului pe care sunt nevoiți să le plătească, dar nu vor să ajute la deschiderea Strâmtorii Hormuz, o manevră militară simplă care este singurul motiv pentru prețurile ridicate ale petrolului. Atât de ușor pentru ei de făcut, cu un risc atât de mic”, a declarat liderul american.

Și concluzia a fost la fel de tranșantă: „Lași, și ne vom aminti!”.

Miza Strâmtorii Hormuz

Dar de unde a pornit totul, pe bune? Afirmațiile vin pe fondul tensiunilor geopolitice legate de securitatea rutelor maritime esențiale pentru transportul petrolului. Strâmtoarea Hormuz este una dintre cele mai importante artere energetice ale lumii, iar situația de acolo e complicată. Înainte de izbucnirea conflictului, pe aici tranzita aproximativ 20% din petrolul global și din gazul natural lichefiat (GNL).

Blocarea aproape totală a traficului din ultimele două săptămâni a dus, inevitabil, la o creștere semnificativă a prețului petrolului pe piețele internaționale, alimentând temeri serioase privind o criză energetică (una de care, sincer, nu prea aveam nevoie).

Un refuz considerat „o greșeală prostească”

Iar președintele american a criticat în repetate rânduri refuzul unor aliați importanți, precum Franța și Regatul Unit, de a sprijini eforturile Washingtonului pentru redeschiderea acestei rute strategice. Luni, liderul de la Casa Albă a cerut sprijinul marilor puteri pentru garantarea securității în zonă.

Numai că răspunsul nu a fost cel așteptat. O zi mai târziu, marți, Trump a calificat refuzul unor state NATO drept „o greșeală cu adevărat prostească”.

Lucrurile stau, însă, puțin diferit.

În aceeași declarație de marți, liderul american a susținut că, până la urmă, ajutorul aliaților nici nu a mai fost necesar pentru rezolvarea situației.