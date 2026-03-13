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Trump rupe tăcerea despre noul lider iranian Este în viață dar rănit

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Trump rupe tăcerea despre noul lider iranian Este în viață dar rănit

Președintele Donald Trump a confirmat că noul lider suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, este cel mai probabil în viață, deși a fost rănit în urma atacurilor recente. Declarațiile vin în contextul unei lipse totale de apariții publice ale lui Khamenei de la numirea sa, alimentând un val de speculații la nivel internațional.

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Declarațiile de la Casa Albă

Într-un interviu acordat Fox News, liderul american a abordat direct incertitudinea legată de soarta noului conducător de la Teheran. Fără să ofere dovezi concrete, Trump a transmis propria sa evaluare a situației.

„Cred că probabil este (în viaţă). Cred că este rănit, dar cred că probabil este în viaţă într-o formă oarecare, ştii”, a declarat Donald Trump. Președintele a recunoscut că nu a văzut personal imagini recente cu Mojtaba Khamenei, dar informațiile pe care le deține sugerează supraviețuirea acestuia.

Mister total la Teheran

Mojtaba Khamenei (fiul defunctului ayatollah Ali Khamenei) a preluat puterea după ce tatăl său a fost ucis în atacurile coordonate ale Statelor Unite și Israelului din 28 februarie, care au declanșat actualul război. Numai că, de la numirea sa de către Adunarea clericală, noul lider suprem nu a apărut niciodată în public. Această absență a creat un vid de informații și a dat naștere la nenumărate scenarii.

Oficialii iranieni susțin că Mojtaba Khamenei a fost doar „ușor rănit” și că își exercită în continuare atribuțiile. Dar cum vine asta, când primele sale declarații oficiale au fost citite națiunii de un prezentator al televiziunii de stat? V-ați gândit vreodată ce semnal transmite un lider care nu-și poate rosti propriul mesaj în plin conflict?

Zvonuri de la comă la amputare

În timp ce Teheranul încearcă să proiecteze o imagine de normalitate, presa britanică vine cu informații explozive. Potrivit unor surse citate de jurnaliștii englezi, starea lui Khamenei ar fi critică.

Lucrurile stau, se pare, mult mai grav.

Se vorbește despre o posibilă comă indusă de rănile suferite în timpul bombardamentelor. Ba chiar unele relatări merg până la a susține că noului lider suprem i-ar fi fost amputat un picior, ceea ce ar explica de ce este ferit de ochii publicului.

Amenințări transmise prin intermediari

Dincolo de starea sa de sănătate, mesajul transmis în numele lui Khamenei este unul de o duritate extremă. Până la urmă, regimul trebuie să arate că deține controlul, indiferent cine este la butoane.

Iar primele sale declarații oficiale au setat un ton belicos. Noul lider a promis că Iranul va menține Strâmtoarea Ormuz închisă, o arteră vitală pentru comerțul mondial cu petrol. Mai mult, a avertizat direct țările vecine care găzduiesc baze militare americane, transmițând că vor deveni ținte legitime dacă nu își retrag sprijinul pentru forțele SUA.

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