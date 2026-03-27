Președintele american Donald Trump a criticat dur Germania pentru lipsa de implicare în securizarea Strâmtorii Ormuz. Reacția sa vine după ce oficialii germani au afirmat că tensiunile din regiune „nu este războiul nostru”, o poziție care l-a determinat pe liderul de la Casa Albă să facă o paralelă neașteptată cu situația din Ucraina.

Poziția fermă a Berlinului

Dar ce anume a declanșat, mai exact, această tiradă a liderului de la Casa Albă? Mai mulți oficiali germani de rang înalt au transmis în ultimele zile un mesaj unitar. Cancelarul Friedrich Merz, aflat într-o vizită în Norvegia, a declarat că Germania nu face parte din război și nici nu dorește să devină parte. Pe aceeași linie s-au înscris și ministrul Apărării, Boris Pistorius, dar și vicecancelarul Lars Klingbeil, ambii afirmând tranșant că „nu este războiul nostru”.

Replica de la Casa Albă

Vorbind joi, în timpul unei ședințe de cabinet, Donald Trump a reacționat la poziția Berlinului. Deși nu a numit pe nimeni în mod direct, președintele a atribuit remarcile „șefului Germaniei”.

Iar răspunsul său a fost tăios. Trump a povestit că, auzind argumentul german, a replicat imediat: „Ei bine, Ucraina nu este războiul nostru”.

Miza Strâmtorii Ormuz

Până la urmă, totul pleacă de la o solicitare concretă. Președintele SUA le-a cerut aliaților din NATO să contribuie la securizarea transportului maritim prin Strâmtoarea Ormuz, o rută perturbată de războiul cu Iranul. Această cale navigabilă îngustă este, de fapt, o arteră absolut vitală pentru comerțul global cu petrol.

Cum vine asta ca aliații să nu răspundă? Ei bine, în fața lipsei de reacție din partea partenerilor, Trump i-a criticat în repetate rânduri, folosind nu de puține ori termeni foarte duri.