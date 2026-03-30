Tensiunile dintre Washington și Teheran ating un nou punct critic. Donald Trump a declarat că Statele Unite iau în calcul preluarea controlului asupra insulei Kharg, principalul terminal petrolier al Iranului. Simultan, liderul american a anunțat că Iranul a fost de acord să permită trecerea a 20 de petroliere prin Strâmtoarea Ormuz, un gest prezentat drept un semn de deschidere.

Opțiuni militare pe masă

Într-un interviu acordat luni dimineață publicației Financial Times, Donald Trump a sugerat fără ocolișuri că forțele americane ar putea ocupa o locație strategică pentru economia iraniană. Este vorba despre insula Kharg (principalul terminal petrolier al țării), aflată în Golful Persic.

Declarația a fost directă și lasă loc de interpretări. „Poate că vom lua insula Kharg, poate că nu. Avem multe opțiuni. Asta ar însemna, si, că ar trebui să fim acolo (pe insula Kharg) pentru o perioadă”, a afirmat Trump.

O astfel de mișcare ar reprezenta o escaladare majoră a conflictului din regiune. Cum vine asta, ameninți cu ocuparea militară, dar în același timp vorbești de negocieri?

Un gest de deschidere?

În același interviu, Trump a schimbat complet registrul. A susținut că Iranul a făcut o concesie importantă, fiind de acord să permită trecerea liberă pentru 20 de nave petroliere prin Strâmtoarea Hormuz.

Trecerea navelor ar urma să înceapă chiar de luni dimineață și să continue în zilele următoare.

Potrivit președintelui american, gestul Teheranului ar fi „un semn de respect” în cadrul negocierilor aflate în plină desfășurare.

Negocieri cu final imprevizibil

Logica din spatele acestor declarații contradictorii este greu de descifrat. Pe de o parte, o amenințare militară directă, pe de alta, laude pentru progrese diplomatice. Până la urmă, care este realitatea de pe teren?

Iar Trump pare conștient de volatilitatea situației, adăugând o notă cinică la finalul discuției despre dialogul cu Teheranul. „Aș spune doar că ne descurcăm extrem de bine în acea negociere, dar nu știi niciodată cu Iranul, pentru că negociem cu ei și apoi ajungem mereu să-i bombardăm”, a adăugat Donald Trump.