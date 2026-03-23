Un judecător federal american a blocat noua politică a Pentagonului care limita drastic accesul jurnaliștilor la informații, considerând-o o încălcare a Constituției SUA. Decizia vine ca urmare a unei plângeri depuse de publicația New York Times, instanța stabilind că noile reguli de acreditare restrâng nejustificat activitatea presei.

O decizie bazată pe Constituție

Instanța a fost tranșantă în motivarea deciziei. Judecătorul a subliniat un principiu fundamental, afirmând că „Securitatea unei națiuni necesită o presă liberă și un popor informat”. Acesta a adăugat că acest principiu nu trebuie abandonat, nici măcar atunci când sunt invocate motive de securitate națională. Dar ce anume a deranjat atât de tare? Practic, o parte semnificativă a noilor reguli a fost considerată o încălcare directă a Primului Amendament, cel care garantează libertatea de exprimare.

Regulile controversate ale lui Hegseth

Noile măsuri, anunțate încă din septembrie de secretarul Apărării, Pete Hegseth, erau extrem de stricte. Jurnaliștilor li se impuneau restricții severe privind accesul fizic în clădirea Pentagonului, dar și în ceea ce privește utilizarea surselor. Mai mult, solicitarea de informații fără o autorizație prealabilă devenise aproape imposibilă. un control aproape total asupra fluxului de informații.

Presa mainstream, lăsată pe dinafară

Iar efectele nu au întârziat să apară. Măsurile au dus, în mod direct, la retragerea acreditărilor pentru majoritatea instituțiilor media importante. Pe lista celor afectați se numără Washington Post, Politico, Reuters, Associated Press și marile televiziuni americane. În schimb, aproximativ 60 de jurnaliști (majoritatea afiliați unor publicații conservatoare) și-au păstrat acreditările. V-ați întrebat cum a fost posibil acest lucru?

Simplu: au acceptat noile condiții impuse de Pentagon.

O diviziune clară a presei.

Reacția Pentagonului se lasă așteptată

Până în acest moment, Departamentul Apărării nu a avut nicio reacție oficială la decizia judecătorului. Numai că, dincolo de tăcerea actuală, surse din mediul juridic se așteaptă ca Pentagonul să conteste hotărârea în instanță. Bătălia pentru accesul la informație este, așadar, departe de a se fi încheiat.