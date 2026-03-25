Un militar ucrainean în vârstă de 34 de ani și-a ucis soția și și-a rănit grav cei doi copii mici, după ce le-a trimis un colet-capcană. Tragedia s-a petrecut în Pervomaisk, regiunea Mikolaiv, iar bărbatul a fost deja arestat și acuzat de crimă.

Pachetul capcană, trimis prin prieteni

Anchetatorii au refăcut firul evenimentelor. Militarul ar fi ascuns un dispozitiv explozibil artizanal printre alimente, a ambalat și sigilat cu grijă cutia folosind bandă adezivă, după care a înmânat pachetul unor prieteni pentru a-l trimite prin poștă. Practic, i-a folosit pe post de curieri fără ca aceștia să știe ce transportă. Detonarea dispozitivului a provocat moartea instantanee a femeii și rănirea gravă a celor doi copii ai familiei.

Arestat pentru crimă, riscă închisoarea pe viață

Incidentul a avut loc în seara zilei de 20 martie, chiar în centrul orașului. Dar crima nu a rămas nepedepsită. În urma cercetărilor, ofițerii de ordine au stabilit rapid că explozia a fost cauzată de un dispozitiv artizanal aflat în coletul trimis de soț. Raportul oficial este sec și cutremurător: „Militarul a pus dispozitivul explozibil improvizat într-un colet cu alimente și l-a trimis unei femei. În urma detonării, soția atacatorului a murit la fața locului, iar fiica sa de un an și jumătate și fiul său de șase ani au fost, si, răniți”.

Ce poate duce un om la un asemenea gest?

Acum, suspectul se află în arest preventiv, fără posibilitatea eliberării pe cauțiune. E drept că, pentru fapta sa, riscă o pedeapsă de până la 15 ani de închisoare sau chiar detenție pe viață.

Un adevărat arsenal descoperit în locuință

Iar ce au descoperit polițiștii la perchezițiile efectuate la reședința familiei depășește orice imaginație și ridică noi semne de întrebare. Stai puțin, cum vine asta? Pe lângă dispozitivul trimis, bărbatul mai deținea un întreg arsenal.

Forțele de ordine au găsit și confiscat:

șapte grenade

cinci bombe TNT

două unități de explozibili plastici

detonatoare și mecanisme de împingere

39 de detonatoare (suplimentare față de celelalte mecanisme)

60 de cartușe pentru arme automate