Șoferii străini care încalcă legea pe drumurile din România ar putea fi obligați să-și plătească amenzile înainte de a părăsi țara. O nouă inițiativă legislativă, semnată de deputatul PSD Eugen Neață, propune modificarea legislației rutiere pentru a introduce mecanisme de recuperare a sancțiunilor la nivel european.

Găuri în buget și în legislație

Statul român pierde sume importante pentru că, pur și simplu, nu are pârghiile necesare să încaseze amenzile date șoferilor nerezidenți. Initiatorul proiectului susține că este o problemă sistemică. „O problemă de interes public major o reprezintă lipsa unui mecanism eficient de recuperare a amenzilor contravenționale aplicate cetățenilor străini”, a transmis deputatul. V-ați gândit vreodată ce se întâmplă când un șofer străin ia o amendă și pleacă din țară? Ei bine, de cele mai multe ori, nu se întâmplă nimic.

Și, deși există reguli europene privind schimbul de informații, legislația noastră „prezintă o serie de lacune, în unele situații chiar fiind lipsită de soluții concrete pentru recuperarea amenzilor datorate de cetățenii străini”. Iar asta nu afectează doar bugetul public. Până la urmă, o sancțiune care nu se aplică își pierde complet rolul de descurajare, cu impact direct asupra siguranței rutiere.

Avertismente pe bandă rulantă

Pentru a înțelege mai bine dimensiunea problemei, inițiatorul a oferit un exemplu concret. Unul destul de grăitor, am zice.

Între anii 2020 și 2023, doar la nivelul Serviciului Rutier Vâlcea au fost sancționați 1.899 de cetățeni străini. Numai că, atenție, „în cele mai multe cazuri sancțiunea aplicată a fost cea a avertismentului”. Cum vine asta? Practic, polițiștii constată fapta, dar nu pot face mai mult.

Permisul înapoi doar după plată

Proiectul propune modificarea directă a Ordonanței de urgență nr. 195/2002. Concret, șoferii străini cărora li se suspendă permisul de conducere și-l vor putea recupera înainte de a părăsi România doar dacă fac dovada plății amenzii. O măsură de bun simț, care ar putea schimba radical situația.

În plus, pentru a facilita procesul, Ministerul Finanțelor ar urma să stabilească, în termen de 90 de zile, un cont unic unde cetățenii străini să poată vira banii.

Echitate și sprijin de la transportatori

Dincolo de cifre, este vorba despre un principiu de bază. „Modificarea are în vedere stabilirea echității între șoferii români și cei străini”, susține inițiatorul. Nu e normal ca un șofer român să fie executat silit pentru o amendă, în timp ce un cetățean străin scapă basma curată.

Proiectul se bucură și de susținerea Uniunii Naționale a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR), care a semnalat problema în repetate rânduri. Dacă legea va fi adoptată, datele șoferilor rău-platnici ar putea fi transmise autorităților din țările de origine, pentru ca sancțiunile să fie executate direct acolo.