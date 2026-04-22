Un spray experimental cu particule biologice, testat pe animale, a redus rapid inflamația cerebrală legată de vârstă și a îmbunătățit memoria. Efectele s-au menținut luni de zile după doar două doze.

Pe măsură ce oamenii înaintează în vârstă, funcțiile cognitive pot scădea, iar riscul de boli neurologice crește. Cercetări recente indică faptul că unele dintre aceste modificări nu sunt ireversibile, iar intervențiile țintite asupra proceselor din creier ar putea îmbunătăți funcția cognitivă.

O echipă de cercetători de la Texas A&M University (ATM) a făcut un pas important spre schimbarea acestei realități, analizând un tratament care ar putea încetini sau chiar inversa unele efecte ale îmbătrânirii creierului. Noutatea este un spray nazal ușor de folosit, care ar putea aduce beneficii pentru memorie și funcțiile cognitive.

Un mecanism care schimbă regulile jocului

Baza acestui tratament o reprezintă veziculele extracelulare, particule naturale care ajută celulele să comunice între ele. Aceste vezicule transportă microARN-uri, molecule ce pot influența activitatea altor celule, reglând modul în care funcționează genele și semnalele din organism.

Administrarea pe cale nazală permite acestor particule să treacă de bariera hemato-encefalică, care protejează creierul, dar blochează de obicei multe tratamente. Astfel, veziculele ajung direct în creier, fără să fie nevoie de proceduri invazive.

Ajunse în creier, microARN-urile acționează asupra unor procese legate de inflamație și de modul în care celulele nervoase produc energie. Acest mecanism poate reduce inflamația și poate sprijini funcționarea mitocondriilor, esențiale pentru sănătatea neuronilor.

Prin refacerea acestor procese, creierul devine mai eficient în procesarea și stocarea informațiilor, ceea ce poate duce la îmbunătățiri vizibile ale memoriei și atenției.

Primele rezultate aduc speranță pentru viitor

Studiul publicat în Journal of Extracellular Vesicles a arătat rezultate promițătoare în testele pe animale. După doar două doze de spray, cercetătorii au observat o scădere semnificativă a inflamației cerebrale cronice, cunoscută sub numele de neuroinflamație asociată îmbătrânirii. Această inflamație este unul dintre factorii principali ai declinului cognitiv și ai apariției bolilor precum Alzheimer.

MicroARN-urile din spray au redus activitatea unor sisteme inflamatorii importante, cum ar fi inflamazomul NLRP3 și calea de semnalizare cGAS–STING, care sunt adesea hiperactive în creierul îmbătrânit.

Un alt efect major a fost îmbunătățirea funcției mitocondriilor, considerate centralele energetice ale celulelor. Atunci când mitocondriile funcționează corect, celulele nervoase au mai multă energie pentru a comunica și pentru a-și menține funcțiile esențiale.

Testele comportamentale au arătat că animalele tratate recunoșteau mai bine obiectele familiare și reacționau mai rapid la schimbările din mediul lor. Aceste rezultate sugerează că tratamentul a avut un impact pozitiv asupra memoriei și adaptabilității cognitive.

Un aspect important este că efectele au apărut rapid, în doar câteva săptămâni, și s-au menținut luni întregi după tratament. De asemenea, rezultatele au fost similare atât la masculi, cât și la femele, ceea ce este rar întâlnit în cercetarea biomedicală.

Noi direcții pentru recuperarea cerebrală

Cercetătorii cred că această abordare ar putea fi utilă nu doar pentru încetinirea îmbătrânirii creierului, ci și pentru recuperarea după accident vascular cerebral sau pentru prevenirea declinului cognitiv precoce.

Ce urmează după aceste descoperiri

Rezultatele obținute de echipa de la Texas A&M University deschid noi posibilități pentru tratamentele destinate bolilor neurodegenerative și îmbătrânirii creierului. Potrivit autorilor, performanța creierului afectată de vârstă ar putea fi îmbunătățită, deschizând perspective pentru intervenții care să limiteze declinul cognitiv.

Cercetătorii au depus deja o cerere de brevet pentru această terapie în Statele Unite, iar proiectul a fost susținut de National Institute on Aging (NIA). Totuși, este nevoie de studii suplimentare pe oameni pentru a confirma eficiența și siguranța acestui tratament.

Deși spray-ul nu este disponibil încă pe piață, aceste rezultate aduc speranță pentru viitoarele tratamente împotriva declinului cognitiv. Dacă efectele vor fi confirmate la oameni, îmbătrânirea creierului ar putea deveni mai ușor de gestionat.