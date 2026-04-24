FDA a aprobat Otarmeni, o terapie genică inovatoare pentru o formă rară de surditate ereditară legată de gena OTOF, marcând un moment important în tratamentul pierderii auzului.

Un nou început în lupta cu pierderea auzului

Vești importante vin din Statele Unite pentru pacienții cu pierdere de auz de cauză genetică, după ce autoritățile au aprobat prima terapie genică pentru o formă rară de surditate. FDA a dat undă verde tratamentului Otarmeni, cunoscut anterior ca DB-OTO, dezvoltat de Regeneron Pharmaceuticals. Este prima soluție de acest fel pentru pierderea ereditară a auzului.

Aprobarea reprezintă o schimbare majoră în modul în care sunt tratați pacienții cu această afecțiune. Terapiile genice deschid noi perspective pentru boli care până acum nu aveau soluții eficiente.

Otarmeni este creată pentru a reda auzul pacienților afectați de o mutație genetică rară, deschizând drumul către noi opțiuni de tratament în domeniul audiologiei.

Ce se ascunde în spatele acestei terapii

Otarmeni se adresează persoanelor care au pierdut auzul din cauza unor mutații ale genei OTOF. Această genă produce o proteină esențială, otoferlina, care ajută la transmiterea semnalelor sonore către creier prin celulele specializate din urechea internă.

Fără această proteină, semnalul auditiv nu ajunge corect la creier, ceea ce provoacă surditate. Boala este rară, afectând între 20 și 50 de nou-născuți anual în SUA.

Terapia introduce o copie funcțională a genei OTOF direct în celulele din urechea internă, folosind un virus adeno-asociat sintetic (AAV) modificat astfel încât să nu fie periculos. Acest virus poartă gena sănătoasă direct în cohlee, printr-o perfuzie localizată.

Odată ajunsă în celulele afectate, noua genă permite producerea proteinei necesare, iar semnalul auditiv poate fi transmis din nou către creier. Acest proces poate duce la recuperarea auzului la pacienții care până acum nu aveau alte opțiuni reale de tratament.

Deși terapia se adresează unui număr mic de pacienți, impactul asupra calității vieții lor poate fi semnificativ.

Primii pași spre accesul la tratament

Regeneron a anunțat că Otarmeni va fi disponibil gratuit pentru pacienții eligibili din Statele Unite, eliminând astfel o barieră importantă legată de costuri. Compania colaborează cu autoritățile americane pentru a stabili un acord privind prețul pe termen lung, astfel încât tratamentul să rămână accesibil.

Și alte companii farmaceutice lucrează la soluții similare pentru această afecțiune. Printre acestea se numără Refreshgene din China și Eli Lilly din SUA, care dezvoltă tratamente ce au arătat rezultate promițătoare în studii clinice timpurii, reușind să restabilească auzul la copii.

Reprezentanții Regeneron au declarat că aprobarea FDA reprezintă începutul unei noi etape în abordarea pierderii auzului. „Aprobarea marchează începutul unei noi etape în abordarea tratamentului pierderii auzului.”

Primele rezultate care dau speranță

Un exemplu prezentat de companie arată că primul copil care a primit terapia, la vârsta de zece luni, a avut o îmbunătățire semnificativă a auzului. După tratament, auzul copilului a ajuns la niveluri normale pentru majoritatea frecvențelor importante pentru vorbire.

Aceste rezultate oferă speranță familiilor care se confruntă cu această formă rară de surditate și demonstrează potențialul real al terapiilor genice.

Noi direcții pentru tratamentul pierderii de auz

Aprobarea Otarmeni de către FDA deschide drumuri noi pentru tratarea altor forme genetice de pierdere a auzului. Este de așteptat ca această reușită să încurajeze cercetarea și dezvoltarea unor tratamente similare pentru alte boli rare.

Tehnologia vectorilor virali AAV, folosită la Otarmeni, s-a dovedit adaptabilă și pentru alte afecțiuni. Acest lucru poate duce la apariția unor terapii noi pentru probleme medicale considerate până acum fără soluții.

Chiar dacă administrarea directă în cohlee și raritatea bolii rămân provocări, succesul acestei terapii ridică nivelul de speranță pentru mulți pacienți și familiile lor.

Odată cu această aprobare, medicina regenerativă și terapia genică fac pași importanți înainte, iar viitorul tratamentului surdității genetice pare mult mai promițător decât oricând.