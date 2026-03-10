Un pilot militar de 30 de ani a murit înecat după ce a sărit să salveze un câine

Un pilot militar în vârstă de 30 de ani și-a pierdut viața într-un mod tragic, marți după-amiază, într-o bază aeriană din România. Ofițerul a murit în timp ce încerca să salveze un câine care căzuse într-un bazin cu apă, gestul său curajos având un deznodământ fatal.

Tragedia, confirmată de Ministerul Apărării Naționale, a avut loc marți, 10 martie, în jurul orei 17:30. Potrivit Mediafax, victima este căpitanul Palferenț Octavian, pilot militar la Baza 71 Aeriană „General Emanoil Ionescu”. Incidentul s-a produs în incinta Bazei 86 Aeriană „Locotenent Aviator Gheorghe Mociorniță”, unde militarul se afla în misiune.

Intervenția fatală pentru salvarea unui câine

Conform primelor informații comunicate de autorități, ofițerul a acționat imediat ce a văzut animalul în pericol. A intervenit pentru a scoate câinele din bazinul cu apă, însă nu a mai reușit să iasă la suprafață. „Potrivit datelor preliminare, ofițerul a intervenit pentru salvarea unui câine căzut într-un bazin de apă din incinta unității. Militarul a fost scos din apă de un coleg aflat în apropiere, fiind inițiate imediat manevrele de prim-ajutor de către personalul bazei, până la sosirea echipajului Serviciului de Urgență.”

Din nefericire, în ciuda eforturilor depuse de colegi și de medicii sosiți la fața locului, viața căpitanului nu a mai putut fi salvată.

Anchetă deschisă pentru a stabili circumstanțele exacte

Căpitanul Palferenț Octavian avea 30 de ani, era căsătorit și nu avea copii. Pentru a clarifica pe deplin cum s-a produs acest eveniment nefericit, autoritățile au demarat o investigație amănunțită. Cazul a fost preluat de organele judiciare competente pentru a stabili cu exactitate lanțul evenimentelor. „Cazul este cercetat de organele judiciare competente, pentru clarificarea tuturor circumstanțelor producerii acestui eveniment”, se precizează într-un comunicat transmis de Aviația Română.

Mesajul de condoleanțe al Armatei Române

Conducerea Armatei a transmis un mesaj de compasiune și regret pentru pierderea pilotului. Într-o declarație oficială, Ministerul Apărării Naționale și Statul Major al Forțelor Aeriene și-au exprimat condoleanțele față de familia îndoliată. „Conducerea Ministerului Apărării Naționale, Statul Major al Forțelor Aeriene și personalul unităților militare implicate își exprimă profundul regret pentru pierderea suferită și transmit sincere condoleanțe familiei îndoliate. Dumnezeu să-l odihnească în pace”, au transmis reprezentanții Armatei.