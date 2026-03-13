Un soldat francez ucis și șase răniți într-un atac cu drone în Kurdistanul irakian

Un militar francez a murit, iar alți șase au fost răniți în urma unui atac violent cu drone care a avut loc în regiunea Erbil, din Kurdistanul irakian. Anunțul a fost făcut chiar de președintele Franței, Emmanuel Macron, care a condamnat ferm incidentul.

Reacția vehementă de la Paris

Într-un mesaj publicat pe platforma X, liderul de la Paris a confirmat decesul subofițerului Arnaud Frion, din cadrul unității 7e Bataillon de Chasseurs Alpins, staționată la Varces. „Subofițerul Arnaud Frion a murit pentru Franța în timpul unui atac în regiunea Erbil din Irak”, a transmis Macron.

Numai că președintele francez a mers mai departe, avertizând că „războiul cu Iranul nu poate justifica astfel de atacuri”. Acesta a fost tranșant, catalogând incidentul drept „inacceptabil”. „Acest atac împotriva forțelor noastre angajate în lupta împotriva Daesh din 2015 este inacceptabil”, a scris Macron, referindu-se la gruparea teroristă Daesh (cunoscută și ca Statul Islamic sau ISIS). El a ținut să precizeze că „prezența lor în Irak se încadrează strict în cadrul luptei împotriva terorismului”.

Cum s-a produs atacul

Potrivit informațiilor oferite de Statul Major francez, atacul a fost executat cu două drone. Acestea au lovit baza militară de la Mala Qara, situată la aproximativ 40 de kilometri sud-vest de orașul Erbil, capitala regiunii autonome Kurdistan.

În momentul atacului, militarii francezi participau la activități de instruire antiteroristă alături de partenerii lor irakieni. E drept că, la prima vedere, pare o misiune de rutină, dar riscurile sunt mereu prezente în zonă.

Militarii răniți au fost transportați la cel mai apropiat centru medical pentru a primi îngrijiri.

O zonă sub presiune constantă

Acesta este primul militar francez ucis de la începutul conflictului regional declanșat la sfârșitul lunii februarie, după atacurile lansate de Israel și Statele Unite împotriva Iranului. Și nu este un incident izolat, nici pe departe. Atacul asupra bazei de la Mala Qara a avut loc la scurt timp după ce o altă dronă a lovit o bază italiană din aceeași zonă, din fericire fără a provoca victime. În urma acelui incident, Italia a anunțat retragerea temporară a personalului său militar.

V-ați întrebat de ce sunt atâția militari occidentali acolo? În Kurdistanul irakian sunt desfășurate trupe din mai multe state, inclusiv Franța și Italia, ca parte a coaliției internaționale conduse de SUA pentru combaterea Statului Islamic. De la escaladarea tensiunilor în Orientul Mijlociu, regiunea a devenit ținta a numeroase atacuri cu rachete și drone, majoritatea fiind atribuite unor facțiuni pro-iraniene.

Președintele Macron a subliniat în ultimele zile că Franța are un „rol defensiv” în acest conflict regional. Parisul a și desfășurat în estul Mediteranei o forță navală și aeriană importantă, centrată pe portavionul Charles de Gaulle, cu scopul declarat de a proteja cetățenii francezi și de a sprijini aliații din regiune.