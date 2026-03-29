Un număr mare dintre cei care plănuiesc să cumpere un vehicul electric (BEV sau PHEV) se așteaptă să îl încarce acasă. Britanicii (79%), americanii (77%) și japonezii (76%) conduc acest trend, conform unui studiu global recent. Această preferință masivă pentru încărcarea domestică deschide o oportunitate majoră pentru furnizori și autorități, care trebuie să-și calibreze planurile pentru rețelele publice.

Ce contează la achiziție?

La prima vedere, decizia de cumpărare nu ține doar de tipul de propulsie. Prețul rămâne factorul principal pentru consumatorii din Germania (54%) și Japonia (52%). În schimb, calitatea este prioritară pentru britanici (60%), cei din Asia de Sud-Est (59%), dar și pentru americani și indieni (58%). Iar pentru chinezi (40%) și sud-coreeni (54%), performanța autovehiculului este cea care înclină balanța.

Dincolo de criteriile de bază, șoferii sunt dispuși să plătească suplimentar pentru dotări de siguranță. Vorbim aici de asistență de urgență în caz de accident, dorită de peste 70% dintre consumatorii din India, China și Coreea, sau de sisteme antifurt, pentru care ar plăti 83% dintre clienții din Asia de Sud-Est și circa două treimi dintre britanici și americani.

Visul încărcării acasă și realitatea din priză

Majoritatea celor care vor o electrică se văd alimentând-o în propriul garaj. După cum spuneam, britanicii (79%) și americanii (77%) sunt în fruntea listei, urmați de preferințele din Asia de Sud-Est (63%), India (62%), Germania (61%) și Coreea de Sud (61%). Chinezii par cel mai puțin entuziasmați de idee, cu doar 58%.

Numai că lucrurile stau puțin diferit în practică. Deși mulți visează la încărcătorul de acasă, puțini îl au deja. V-ați gândit vreodată cum ar fi să cumpărați mașina și abia apoi să realizați că trebuie să mai investiți serios în instalarea unei stații?

Spre exemplu, doar 37% dintre americani și un șocant 16% dintre japonezi au acces la un încărcător domestic. La polul opus se află China, unde 88% dintre respondenți au deja această facilitate (ceea ce ar putea explica parțial boom-ul vânzărilor de electrice de acolo), urmată de Germania cu 66%.

Cât costă la stațiile publice?

Când vine vorba de încărcarea în spațiul public, un singur lucru pare să conteze cu adevărat: prețul. În șase dintre statele analizate, peste 80% dintre șoferi au menționat costul ca fiind un factor important în alegerea stației. Americanii (76%) și sud-coreenii (73%) par ceva mai relaxați din acest punct de vedere, dar tendința e clară.

Plata cu cardul, sfântă pentru europeni

Cum plătim la pompă, pardon, la priză? E drept că preferințele variază. Pentru majoritatea potențialilor clienți, plata cu cardul bancar este metoda preferată. Vorbim de 70% dintre sud-coreeni, 57% dintre germani și britanici, 48% dintre americani și 47% dintre japonezi.

Dar în China și Asia de Sud-Est, aplicațiile mobile domină: 47% dintre chinezi și 35% dintre respondenții din Asia de Sud-Est preferă această metodă, în timp ce cardul bancar abia atinge 8%, respectiv 22%.

Un indiciu clar pentru piața din România.

Sistemele de plată bazate pe carduri de la furnizori sau planuri pre-paid au obținut procente foarte mici peste tot, un semnal pentru operatorii de la noi care încă se bazează pe soluții proprietare și aplicații dedicate.