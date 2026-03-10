Universitatea Craiova, 4 absenți importanți la startul play-off-ului cu FC Argeș

Liderul Superligii, Universitatea Craiova, începe play-off-ul cu mari bătăi de cap. Antrenorul Filipe Coelho nu se poate baza pe patru jucători importanți pentru meciul de debut cu FC Argeș, programat vineri, de la ora 20:30, pe stadionul „Ion Oblemenco”.

Universitatea Craiova a încheiat sezonul regular pe primul loc și pornește în lupta pentru titlu cu un total de 30 de puncte, având un avans de două puncte față de Rapid București. Potrivit Prosport, oltenii au un bilanț perfect în fața celorlalte cinci echipe din play-off, fără nicio înfrângere în cele 10 partide disputate în prima parte a campionatului. Cu toate acestea, problemele de lot umbresc startul în faza finală a competiției.

Trei titulari suspendați și un atacant incert

Partida din Giulești, ultima a sezonului regular, a lăsat urme adânci în lotul oltenilor. Mijlocașii Tudor Băluță, Anzor Mekvabishvili și David Matei au încasat cartonașe galbene și sunt suspendați pentru confruntarea cu FC Argeș. Astfel, antrenorul Filipe Coelho trebuie să refacă complet linia mediană.

Pe lângă cei trei jucători suspendați, atacantul Assad Al Hamlawi s-a accidentat pe finalul meciului cu Rapid și este incert pentru duelul de vineri. Cel mai probabil, în centrul terenului vor apărea din primul minut Alex Cicâldău și Samuel Teles, alături de Alexandru Crețu.

Marea problemă a regulii U21

Suspendarea lui David Matei creează o dificultate majoră în respectarea regulii U21, care impune prezența pe teren a unui jucător eligibil. Situația este complicată de indisponibilitatea altor tineri fotbaliști. Mihnea Rădulescu, deși a revenit la antrenamente după o accidentare gravă suferită acum cinci luni, nu este încă pregătit pentru un meci oficial și ar mai avea nevoie de aproximativ o lună de recuperare.

O altă variantă, Luca Băsceanu, jucător adus de la Farul pentru 1 milion de euro, este și el accidentat. Acesta a ratat ultimele două partide, cu CFR Cluj și Rapid, iar staff-ul medical încearcă recuperarea sa, dar șansele ca el să fie titular sunt considerate reduse.

Cine sunt soluțiile de avarie ale lui Coelho

În aceste condiții, favorit să ocupe postul de jucător U21 este David Barbu. Readus în iarnă de la UTA Arad, Barbu a fost inițial trimis la echipa a doua, dar a fost promovat recent la prima echipă, evoluând pe finalurile partidelor cu CFR Cluj și Rapid. În Giulești, a ratat o ocazie importantă de a aduce victoria echipei sale.

O altă opțiune teoretică este fundașul central Darius Fălcuşan, însă acesta nu a fost titular nici măcar la echipa-satelit a clubului în ultimul meci. Pe foaia de joc a oltenilor la ultimele partide a apărut și Denys Muntean, în vârstă de doar 17 ani, dar este puțin probabil ca acesta să fie trimis în teren într-un meci cu o asemenea miză.

Cum ar putea arăta primul 11 al oltenilor

Ținând cont de absențele multiple, echipa de start a Universității Craiova în meciul cu FC Argeș s-ar putea alinia într-o formulă inedită. Oltenii au învins echipa piteșteană de două ori în sezonul regular, cu 3-1 în Bănie și 2-1 la Mioveni.

Primul 11 probabil al Universității Craiova:

L. Popescu – Romanchuk, Ad. Rus, Screciu – Mora, Samuel Teles, Cicâldău, Bancu – D. Barbu, Nsimba, Baiaram.