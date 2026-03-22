USR face un apel către toate partidele parlamentare pentru a adopta luni, în Senat, un proiect legislativ ce vizează direct buzunarele magistraților. Propunerea, depusă încă din decembrie 2025, reduce diurna de delegare sau detașare de la 2% din indemnizația brută pe zi la suma fixă stabilită pentru funcționarii publici. Inițiativa aparține deputaților USR Alin Stoica, Oana Murariu, Stelian Ion și Alexandru Dimitriu.

Un spor lunar de 40%

Hai să vedem despre ce sume vorbim, de fapt. Deputatul USR Alin Stoica explică mecanismul actual, care la prima vedere pare inofensiv, dar care ascunde un beneficiu financiar substanțial. Acesta a detaliat cum funcționează sistemul și ce interese se ascund în spatele lui.

„Hai să o punem în context. 2% pe zi din salariul lunar, înseamnă de fapt 40% pe lună. Această majorare substanţială constituie ‘morcovul’, motivarea pozitivă pe care o foloseşte oligarhia din fruntea magistraturii de azi, pentru a convinge magistraţii să accepte delegările şi detaşările. În acelaşi timp, constituie şi ‘băţul’, pentru că încetarea delegării sau detaşării vine şi cu pierderea acestui stimulent financiar. De ce cred că este important pentru eşafodajul ‘delegatocraţiei’ create de Lia şi tovarăşii săi? Pentru că nu mai departe de săptămâna aceasta, Lia a dat un Ordin prin care pune la adăpost sporul acesta de o eventuală modificare, incluzându-l în salariu, în cazul magistraţilor detaşaţi la SIIJ”, a declarat deputatul USR Alin Stoica.

Jumătate din șefi, numiți prin delegare

Potrivit parlamentarului, mai mult de jumătate dintre magistrații aflați în funcții de conducere sunt numiți prin delegare sau detașare, ocolind astfel concursurile. Iar mulți dintre magistrații care activează în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) sunt la rândul lor detașați din instanțe și încasează acest „spor de prietenie”.

V-ați gândit vreodată cum un simplu articol de lege poate crea un întreg sistem?

Stoica a subliniat și existența unui „efect demotivant pe care această diferenţă o are asupra celorlalţi magistraţi care nu sunt în cercul tovăraşilor Liei”, anume că „magistraţi care au aceleaşi atribuţii sunt plătiţi cu 40% mai puţin”.

„Iată cum, un articol aparent lipsit de importanţă stă la baza unui fenomen care denaturează actul de justiţie în România – Delegatocraţia”, a concluzionat deputatul USR.

Ce prevede concret proiectul

Inițiativa legislativă vizează modificarea și completarea OUG 27/2006 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului din sistemul de justiție. Concret, se dorește schimbarea articolului 13, alineatul (1), pentru ca diurna și indemnizația de delegare sau detașare să fie la nivelul aplicabil personalului din toate autoritățile și instituțiile publice.

se elimină raportarea procentuală la indemnizație.

Dar proiectul introduce și un nou alineat. Acesta stabilește clar situațiile în care magistrații nu vor beneficia de diurnă, transport sau cazare. Este vorba despre cazurile în care sunt delegați sau detașați în localitatea de domiciliu, într-o localitate unde ei (sau soțul/soția ori copiii aflați în întreținere) dețin o locuință proprietate personală, sau într-o localitate situată la mai puțin de 20 de kilometri de casă.

Aviz negativ de la Comisia juridică

Numai că proiectul, aflat pe ordinea de zi a plenului Senatului de luni, nu are o cale ușoară. A primit deja un raport de respingere din partea Comisiei juridice a forului legislativ.

Anul trecut, Guvernul Ciolacu a decis menținerea acestei diurne, acordând în continuare judecătorilor, procurorilor și personalului asimilat, precum și magistraților-asistenți, un spor de 2% din indemnizația de încadrare brută lunară pe durata delegării sau detașării într-o altă localitate.