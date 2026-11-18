La 18 noiembrie 2026, nu se mai pot face înscrieri noi în Programul Rabla Auto pentru persoane fizice: ultima sesiune, deschisă pe 3 noiembrie, are fondurile epuizate. Într-o sesiune deschisă, te înscrii în aplicația AFM cu cererea, actul de identitate și două certificate fiscale; tichetele au valori nominale între 10.000 și 18.500 de lei, dar reducerea nu poate depăși jumătate din prețul cu TVA al vehiculului nou.

Dacă ai primit deja număr de înregistrare, dosarul tău merge mai departe. Termenele pentru alegerea dealerului, casarea mașinii vechi și cumpărarea celei noi curg de la etapele parcurse de tine, nu de la închiderea sesiunii.

Verifică dacă te poți înscrie

Poți cere sprijinul dacă ai domiciliul sau reședința în România, nu ai datorii la bugetele cerute de program și nu ai o condamnare definitivă pentru infracțiuni de mediu. Trebuie să predai la casare o mașină veche și să o radiezi. Pentru Rabla 2026 se folosesc regulile din ghidul aprobat prin Ordinul nr. 2.369/2025.

Mașina veche trebuie să fie înmatriculată în România, să aibă componentele esențiale și cel puțin 8 ani de la anul primei înmatriculări în țară. Dacă în cartea mașinii anul înmatriculării apare înaintea anului fabricației, ghidul folosește anul înmatriculării drept an al fabricației.

Nu trebuie să fii proprietarul mașinii vechi. O poți primi pentru program de la un cedent, adică proprietarul care acceptă să o predea la casare în favoarea ta. Aceeași mașină nu poate fi folosită pentru doi solicitanți, iar cedarea nu poate fi retrasă decât dacă renunți la cumpărarea vehiculului nou.

Cât se scade din preț

Ecotichetul este reducerea aplicată la prețul cu TVA. Valoarea lui depinde de vehiculul nou ales:

10.000 de lei pentru mașină pe benzină, GPL sau GNC ori motocicletă cu motor termic;

12.000 de lei pentru mașină hibridă;

15.000 de lei pentru hibrid care se încarcă la priză sau motocicletă electrică;

18.500 de lei pentru mașină electrică ori cu hidrogen.

Reducerea efectivă este valoarea mai mică dintre ecotichetul categoriei și jumătate din prețul cu TVA. La o motocicletă electrică de 20.000 de lei cu TVA, de exemplu, jumătate din preț este 10.000 de lei. Deși ecotichetul nominal este de 15.000 de lei, se scad 10.000 de lei, iar de plătit rămân 10.000 de lei.

Mașina nouă pe benzină, GPL sau GNC ori cea hibridă trebuie să fie neînmatriculată, să coste cel mult 60.000 de euro cu TVA și să emită cel mult 145 de grame de CO₂ pe kilometru după măsurarea cerută de program. Pentru hibridul care se încarcă la priză, mașina electrică sau cu hidrogen și motocicleta electrică, plafonul de preț este de 70.000 de euro cu TVA; hibridul care se încarcă la priză trebuie să emită sub 80 de grame de CO₂ pe kilometru. Motocicleta cu motor termic are o limită de 120 de grame de CO₂ pe kilometru. O mașină nouă diesel nu primește sprijin.

Pregătește actele înainte să trimiți cererea

Folosește această listă pentru prima parte a înscrierii. În aplicația AFM poți încărca documentele în format PDF sau arhivă.

Verifică dacă actul tău de identitate este valabil. Dacă ai carte de identitate electronică, adaugă o dovadă separată a domiciliului, cum ar fi un certificat de domiciliu, un contract de utilități sau de închiriere ori un extras de carte funciară.

Obține certificatul privind datoriile la bugetul de stat de la organul fiscal. La înscriere, nu trebuie să fie mai vechi de 90 de zile.

Obține certificatul privind datoriile locale de la primărie. La înscriere, nu trebuie să fie mai vechi de 30 de zile.

Descarcă cererea din aplicația AFM, completeaz-o la calculator și încarc-o fără semnătură.

Ține la îndemână actele mașinii vechi și datele ei. Le vei adăuga după ce primești numărul de înregistrare.

Pentru mașina veche vei încărca seria de șasiu, certificatul de înmatriculare și cartea de identitate a vehiculului. Dacă anul primei înmatriculări sau categoria trebuie dovedite separat, adaugi actul autorității de înmatriculare. Dacă folosești mașina unui cedent, ai nevoie și de declarația lui și de certificatul său fiscal local, emis cu cel mult 30 de zile înainte de încărcare.

Pentru o mașină moștenită adaugi actele de moștenire și, când sunt mai mulți moștenitori, împuternicirea notarială. O donație, un partaj sau o hotărâre judecătorească se dovedesc cu actul corespunzător. Dacă numele ori adresa din acte s-au schimbat, adaugi și dovada schimbării.

Urmează pașii și termenele în ordine

Trimite cererea într-o sesiune deschisă. Îți faci cont în aplicația AFM, încarci actele inițiale și închei înscrierea. Aplicația îți dă un număr de înregistrare și rezervă valoarea ecotichetului în limita fondurilor. Completează dosarul în cel mult 10 zile. De la primirea numărului de înregistrare, ai acest termen pentru seria de șasiu și actele mașinii vechi. În același termen alegi un dealer acceptat în program, din opțiunile afișate în aplicația AFM. Dacă nu alegi unul, se consideră că ai renunțat la finanțare. Așteaptă verificarea dealerului. Dealerul are cel mult 20 de zile de la selectare să analizeze actele și îți poate cere lămuriri. Actele lipsă sau expirate, neîndeplinirea condițiilor ori lipsa răspunsului la lămuririle cerute pot duce la respingere. Casează și radiază mașina veche numai după aprobare. Din ziua în care primești statutul de beneficiar aprobat pentru finanțare, ai 60 de zile să predai mașina unui colector autorizat, să o radiezi și să încarci certificatul de distrugere, certificatul de radiere și data radierii. Dacă depășești termenul, pierzi finanțarea. Încheie cumpărarea. Factura, inclusiv factura electronică, și predarea vehiculului nou trebuie finalizate în cel mult 90 de zile de la aprobarea finanțării și nu mai târziu de 25 noiembrie 2030.

Ca exemplu de calendar, dacă aprobarea ar veni la 1 decembrie 2026, cele 60 de zile pentru casare și radiere ar duce la 30 ianuarie 2027, iar cele 90 de zile pentru finalizarea cumpărării la 1 martie 2027. Sunt două termene care pornesc de la aceeași aprobare; cele 90 de zile nu se adaugă după cele 60.

Dacă dealerul ales nu îți preia cererea, poți relua alegerea de cel mult trei ori. Dacă cererea este respinsă, trimiți contestația prin aplicație în 5 zile de la publicarea listelor și o semnezi de mână sau cu semnătură electronică calificată. Pentru o eroare tehnică a aplicației, poți deschide o sesizare la serviciul de asistență AFM, cu pașii urmați și capturi de ecran; sesizarea tehnică nu înlocuiește contestația.

Păstrează dovezile după cumpărare

Mașina nouă trebuie înmatriculată permanent în România pe numele tău și nu o poți vinde timp de 18 luni de la factură. Dacă o cumperi prin leasing, înmatricularea pe numele tău se face la sfârșitul contractului. Păstrează actele programului timp de 10 ani, pentru cazul în care AFM sau organele de control ți le cer.

Întrebări frecvente

Pot folosi două ecotichete pentru aceeași mașină?

Nu. Poți cere cel mult două ecotichete într-o sesiune, dar numai pentru două vehicule noi diferite.

Poate fi înscris un minor?

Da, prin reprezentantul legal. Sunt necesare datele minorului, certificatul de naștere sau actul lui de identitate, actul reprezentantului și dovada dreptului de reprezentare, după caz.

Pot casa o mașină veche diesel?

Da, dacă îndeplinește condițiile pentru vehiculul vechi. Interdicția privind motorina se referă la vehiculul nou cumpărat cu sprijinul programului.

Este acceptată o mașină folosită pentru teste la dealer?

Poate fi acceptată dacă a fost folosită pentru teste, are cel mult 6 luni de la prima înmatriculare și cel mult 6.000 de kilometri și este vândută de primul proprietar acceptat în program.

Ce se întâmplă dacă mașina nouă este distrusă complet?

Trebuie fie să restitui sprijinul, fie să cumperi un alt vehicul eligibil de la un dealer acceptat în program.

Ce se întâmplă dacă beneficiarul moare?

Moștenitorii trebuie să trimită certificatul de deces în cel mult 90 de zile.

Surse verificate la 18 noiembrie 2026: Ghidul de finanțare aprobat prin Ordinul nr. 2.369/2025 al Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor; comunicatul Ministerului Mediului privind condițiile Rabla 2026; lista sesiunilor Rabla Auto a Administrației Fondului pentru Mediu; manualul AFM pentru persoanele fizice; serviciul de asistență AFM.