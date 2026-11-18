Pentru o mașină cumpărată prin credit, aduni avansul, toate ratele, comisioanele plătite separat, asigurările și cheltuielile de cumpărare care nu sunt deja incluse. De exemplu, pentru o mașină de 100.000 de lei, cu avans de 20.000 de lei și credit pe cinci ani, totalul ajunge la aproximativ 146.500 de lei în condițiile de calcul de mai jos.

Cum afli totalul fără să aduni un cost de două ori

Prețul mașinii și costul creditului sunt lucruri diferite. Dacă împrumuți doar diferența dintre preț și avans, avansul plus suma împrumutată dau prețul mașinii. Dobânda și comisioanele sunt costul finanțării.

Pentru totalul plătit, aduni avansul, suma tuturor ratelor, comisioanele care nu sunt deja în rate, RCA, CASCO dacă o închei și cheltuielile de cumpărare rămase în afara creditului. Verifici în ofertă dacă o asigurare sau un comision este deja inclus în rate ori în suma totală de plată a creditului: nu îl mai adaugi încă o dată. Înmatricularea și orice alte plăți inițiale nefinanțate intră în calculul tău, chiar dacă nu apar în graficul ratelor.

Cât plătești în exemplul cu o mașină de 100.000 de lei

Mașina costă 100.000 de lei, plătești 20.000 de lei avans și împrumuți 80.000 de lei. Presupunem o dobândă fixă de 10% pe an, 60 de rate egale și nicio plată finală rămasă după ele. Comisioanele și prețurile asigurărilor de mai jos sunt doar ipoteze ale exemplului, nu o ofertă sau tarife pentru orice mașină.

Pentru rate egale, împarți dobânda anuală la 12 și obții dobânda lunară folosită în formulă: 10% ÷ 12, adică aproximativ 0,83%. Rata se calculează astfel: suma împrumutată × dobânda lunară ÷ [1 − (1 + dobânda lunară) la puterea minus numărul de rate]. Formula ține seama de faptul că datoria scade după fiecare rată. Pentru 80.000 de lei și 60 de luni rezultă aproximativ 1.700 de lei pe lună; rotunjim sumele din pașii următori.

Prețul mașinii: 20.000 de lei avans + 80.000 de lei împrumutați = 100.000 de lei.

Toate ratele: aproximativ 1.700 de lei × 60 = 102.000 de lei, din care circa 22.000 de lei reprezintă dobânda.

Comisioanele plătite separat: 500 de lei la început + 50 de lei × 60 de luni = 3.500 de lei.

RCA presupusă: 1.200 de lei pe an × cinci ani = 6.000 de lei.

CASCO presupusă: 3.000 de lei pe an × cinci ani = 15.000 de lei.

Totalul este 20.000 + 102.000 + 3.500 + 6.000 + 15.000 = aproximativ 146.500 de lei. Din suma care depășește prețul mașinii, circa 25.500 de lei sunt dobândă și comisioane, iar 21.000 de lei sunt cele două asigurări. Exemplul presupune că primele de asigurare rămân aceleași în fiecare an; dacă se schimbă, refaci totalul cu noile sume. Înmatricularea, combustibilul și întreținerea nu sunt cuprinse în cei 146.500 de lei.

Ce arată DAE și ce plătești în afara ei

Dobânda anuală efectivă, prescurtat DAE, pune costul creditului într-un procent pe an. Ea ajută la compararea ofertelor, dar nu spune câți lei vei plăti în total. Pentru suma în lei, citești și „valoarea totală plătibilă”: banii împrumutați plus costul creditului.

OUG nr. 50/2010 cere includerea în costul creditului a dobânzii, comisioanelor și asigurărilor impuse pentru obținerea lui, când creditorul le cunoaște prețul. O asigurare cerută prin contract, dar cumpărată separat la un preț necunoscut creditorului, poate rămâne în afara DAE. RCA este necesară și dacă plătești mașina fără credit, așa că o treci separat în bugetul mașinii.

DAE este calculată pentru durata convenită și pentru plăți făcute la timp. Dacă dobânda se poate schimba, totalul afișat pornește de la ipotezele folosite la calcul; ratele viitoare pot fi altele. Nici DAE, nici suma totală de plată a creditului nu includ automat toate cheltuielile cu mașina.

Când ai nevoie de RCA și când poate fi cerută CASCO

Conform articolului 3 din Legea nr. 132/2017, proprietarul sau utilizatorul unui vehicul care stă de obicei în România trebuie să mențină RCA valabilă. RCA acoperă pagubele produse altora. CASCO acoperă avariile mașinii asigurate și nu înlocuiește RCA.

CASCO nu este impusă prin lege pentru orice credit auto. Finanțatorul o poate însă cere prin contract și poate solicita ca despăgubirea pentru mașină să îi revină lui. Dacă este cerută, verifici pentru câți ani trebuie păstrată și cât plătești pentru ea în fiecare an; o adaugi separat doar dacă nu este deja prinsă în totalul din ofertă.

De ce un credit mai lung poate costa mai mult

La aceeași sumă împrumutată, aceeași dobândă fixă și aceleași rate egale, mai multe luni înseamnă o rată lunară mai mică, dar mai multă dobândă în total. Pentru cei 80.000 de lei din exemplu, la 36 de luni rata ar fi de aproximativ 2.582 de lei, iar toate ratele ar însuma circa 93.000 de lei. La 60 de luni, sunt aproximativ 1.700 de lei lunar și 102.000 de lei în totalul ratelor; la 84 de luni, aproximativ 1.329 de lei lunar și 111.600 de lei în totalul ratelor.

Între variantele de 60 și 84 de luni, diferența dintre totalurile ratelor este de aproximativ 9.600 de lei. Dacă rămâne comisionul de administrare de 50 de lei pe lună, cele 24 de luni în plus adaugă încă 1.200 de lei. Dacă finanțatorul cere CASCO până la ultima rată, și această asigurare se plătește mai mult timp.

Formula exemplului nu dă un total sigur pentru o dobândă variabilă sau pentru un contract cu o plată mare rămasă la final. În primul caz, refaci calculul când se schimbă dobânda. În al doilea, adaugi plata finală la avans, rate și celelalte costuri, dacă nu este deja inclusă în totalul oferit de finanțator.

Cum compari două oferte pentru aceeași mașină

Păstrezi același preț și același avans în ambele coloane. O rată mai mică poate veni dintr-o durată mai lungă, nu dintr-un credit mai ieftin. Completezi sumele din ofertele scrise și adaugi separat costurile care nu apar în ele.

Ce compari Oferta A Oferta B Prețul mașinii, lei ___ ___ Avansul, lei ___ ___ Suma împrumutată, lei ___ ___ Durata, luni ___ ___ Dobânda, fixă sau variabilă ___ ___ DAE, % pe an ___ ___ Toate ratele, lei ___ ___ Comisioane neincluse în rate, lei ___ ___ Plată finală neincluse în rate, lei ___ ___ RCA pe durata creditului, lei ___ ___ CASCO cerută, neincluse în rate, lei ___ ___ Înmatriculare și alte plăți inițiale, lei ___ ___ Totalul plătit, lei ___ ___

La rândul „Totalul plătit”, aduni avansul, toate ratele și numai costurile care nu sunt deja cuprinse în rate. Dacă cele două credite au durate diferite, compari și numărul de luni în care rămâi dator. Pentru o dobândă variabilă sau prime de asigurare care se schimbă, totalul completat acum se poate modifica.

Ceri pentru fiecare ofertă formularul standard cu condițiile creditului și un exemplar gratuit al proiectului de contract. Ca regulă, informațiile despre credit trebuie oferite cu cel puțin 15 zile înainte de semnare; termenul poate fi scurtat cu acordul tău scris. Verifici suma împrumutată, moneda, durata, tipul dobânzii, DAE, valoarea totală de plată, numărul ratelor, comisioanele, garanțiile și asigurările cerute. Notezi separat orice cost care nu intră în totalul creditului. Completezi ambele coloane și compari totalul în lei, nu doar rata lunară sau dobânda din reclamă. După semnare, poți cere gratuit graficul de rambursare, adică lista ratelor și a sumelor cu care scade datoria.

Aceste drepturi din regulile creditului pentru consumatori privesc persoanele fizice care împrumută bani în afara activității lor comerciale sau profesionale.

Ce faci dacă apar costuri neexplicate

Ceri mai întâi creditorului, în scris, să explice costul și păstrezi oferta, contractul, graficul și răspunsul primit. Dacă regulile privind creditul nu sunt respectate, poți depune reclamație la Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor. Platforma sa permite încărcarea contractului și a celorlalte dovezi care susțin reclamația.

Pentru un litigiu cu o bancă sau cu o instituție financiară nebancară, poți încerca rezolvarea directă, în scris. Dacă răspunsul nu te mulțumește sau nu primești răspuns după 30 de zile, poți cere gratuit ajutorul Centrului de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul Bancar.

Întrebări frecvente

Există un avans minim pentru toate creditele auto?

Regulile creditului pentru consumatori nu stabilesc un avans minim comun tuturor ofertelor. Verifici avansul cerut în oferta finanțatorului.

Pot afla rata unui credit auto de 10.000 de euro fără o ofertă?

Nu există o rată lunară unică pentru această sumă. Ea depinde de avans, durată, dobândă, felul ratelor, comisioane și moneda în care plătești.

Se aplică aceleași reguli unui leasing fără obligație de cumpărare?

Nu. Leasingul prin care nu ești obligat să cumperi mașina la final este exceptat de la regulile pentru creditele de consum prezentate aici.

Pot achita creditul mai devreme?

Da, integral sau parțial, iar dobânda și costurile pentru perioada rămasă se reduc. La dobândă fixă, finanțatorul poate cere o compensație justificată de cel mult 1% din suma plătită anticipat dacă mai este peste un an până la final sau 0,5% dacă a rămas cel mult un an; ea nu poate depăși dobânda rămasă. La dobândă variabilă nu se cere această compensație.

Pot renunța la credit după ce am semnat?

Te poți retrage din contractul de credit în 14 zile calendaristice, fără să dai un motiv. Dacă ai primit banii, trebuie să îi restitui împreună cu dobânda pentru perioada în care i-ai folosit, în cel mult 30 de zile calendaristice de la trimiterea notificării.

Pe ce perioadă pot încheia RCA?

Poți încheia RCA pentru o perioadă între o lună și 12 luni, în luni întregi. Prima se poate plăti integral sau în rate, dacă așa convii cu asigurătorul.

Surse verificate la 18 noiembrie 2026: OUG nr. 50/2010 privind creditele pentru consumatori; Legea nr. 132/2017 privind RCA; Autoritatea de Supraveghere Financiară, Ghidul RCA; Goldring, calculatorul costului unui credit auto; Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, platforma de reclamații; Centrul de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul Bancar, informațiile despre procedura pentru consumatori.