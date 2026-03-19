Vânătoarea de urși se dublează și ar putea ucide 859 de animale anual

Senatul a dat undă verde unei inițiative legislative controversate care ar putea dubla cota de vânătoare la urs. Proiectul, inițiat de UDMR, prevede împușcarea a aproape 900 de animale într-un singur an, însă decizia nu este încă definitivă și urmează să fie tranșată în Camera Deputaților.

Proiectul UDMR, votat în Senat

Anunțul a fost făcut de vicepremierul Tanczos Barna pe rețelele de socializare. Potrivit acestuia, inițiativa legislativă a UDMR, care a trecut de votul senatorilor, stabilește o cotă de intervenție de 859 de urși pentru anii 2026 și 2027. Iar asta nu e tot. Proiectul prevede că vânătoarea preventivă ar urma să fie permisă în peste 500 de zone distincte din întreaga țară.

Numai ca lucrurile nu sunt bătute în cuie. Pentru a intra în vigoare, proiectul mai are nevoie de votul decisiv al Camerei Deputaților.

Justificarea oficială a măsurii

La prima vedere, motivul pare simplu. Fostul ministru al Mediului susține că această măsură legislativă este necesară pentru a proteja atât viețile oamenilor, din ce în ce mai des amenințate de atacuri, cât și activitățile agricole afectate de incursiunile animalelor sălbatice.

Dar oare împușcarea a sute de animale este singura soluție viabilă?

Cifrele din spatele deciziei

Hai să vedem și contextul mai larg. Conform celui mai recent studiu oficial (ale cărui date sunt folosite pentru a fundamenta astfel de decizii), populația de urși din România este estimată undeva între 10.000 și 12.000 de exemplare.

Cifrele vorbesc de la sine.

Proiectul merge acum mai departe, iar soarta legii stă în mâinile deputaților. Votul din Camera Deputaților, care este for decizional în acest caz, va stabili viitorul managementului acestei specii protejate în România.