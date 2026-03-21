Vântul puternic închide domeniul schiabil din Sinaia. Toate instalațiile oprite

Vântul puternic a dat peste cap planurile schiorilor din Sinaia sâmbătă, 21 martie, ducând la oprirea completă a instalațiilor de transport pe cablu. Administratorii domeniului schiabil au suspendat vânzarea cartelelor pentru telecabină, invocând condiții meteo periculoase.

Vânzarea cartelelor, suspendată

Anunțul a venit direct și la obiect pe rețelele de socializare. Reprezentanții Gondola Sinaia au transmis un mesaj clar pentru turiștii care sperau la o zi pe pârtie. E drept că nimeni nu se aștepta la o oprire totală.

„Oprim vânzarea cartelelor pentru telecabină, viteza vântului este în creștere”, a fost mesajul publicat pe pagina de Facebook Gondola Sinaia. Decizia a fost luată exclusiv din motive de siguranță, rafalele puternice făcând imposibilă operarea telecabinei.

Lista completă a instalațiilor închise

Numai că nu doar telecabina principală a fost afectată. Problemele s-au extins la nivelul întregului domeniu schiabil de la altitudine. V-ați fi riscat să urcați pe un asemenea vânt?

Într-o postare anterioară, făcută în jurul orei 8 dimineața, se oferea o imagine completă a situației. Practic, nicio instalație importantă nu a pornit. „Vânt puternic, peste limita de funcționare, sus. Gondola Carp, Telescaunul Soarelui, Telescaunul Dorului și Teleschi Călugărul nu pornesc”, au precizat administratorii.

Asta înseamnă, că accesul la pârtiile din golul alpin a fost complet blocat.

Reluarea funcționării depinde de vreme

Siguranța primează.

Iar reprezentanții domeniului schiabil au subliniat că instalațiile nu pot funcționa în condiții de siguranță cu rafale atât de puternice. Până la urmă, este o procedură standard (aplicată în toate stațiunile montane) pentru a preveni orice incident.

Reluarea funcționării depinde acum în totalitate de evoluția vremii. Turiștii și schiorii sunt sfătuiți să urmărească anunțurile oficiale pentru a afla când vântul se va domoli și instalațiile vor putea fi repornite în condiții de siguranță.