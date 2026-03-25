Ungaria suspendă livrările de gaze către Ucraina. Anunțul a fost făcut miercuri de premierul Viktor Orban, care a condiționat reluarea acestora de primirea petrolului rusesc prin conducta Drujba. Budapesta acuză Kievul de blocarea tranzitului de țiței și răspunde cu aceeași monedă.

Anunțul tranșant al lui Viktor Orban

Într-un videoclip postat pe pagina sa de socializare, premierul ungar a fost cât se poate de direct. A prezentat o decizie care va fi propusă oficial în ședința de guvern de astăzi. „Vom opri treptat livrările de gaze din Ungaria către Ucraina și vom stoca gazul rămas acasă”, a anunțat Viktor Orban.

Mișcarea este una calculată și vine ca o replică la o situație tensionată care durează de o lună.

„Șantaj ucrainean” și blocada petrolieră

Dar cum s-a ajuns aici? Orban susține că operarea conductei de petrol Barátság (cunoscută și ca Drujba) este blocată de Ucraina de treizeci de zile. El a calificat acțiunea Kievului drept un șantaj, subliniind eforturile guvernului său de a proteja consumatorii maghiari. „Până acum ne-am apărat cu succes împotriva șantajului ucrainean, datorită prețurilor protejate, maghiarii plătesc cele mai mici prețuri la benzinării, trebuie luate măsuri suplimentare pentru a rupe blocada petrolieră și a asigura aprovizionarea sigură cu energie a Ungariei”, a declarat premierul.

Ochi pentru ochi: Fără petrol, fără gaz

Logica Budapestei pare simplă și a fost exprimată fără echivoc.

„Atâta timp cât Ucraina nu furnizează petrol, nu va primi gaze din Ungaria”, a subliniat prim-ministrul ungar.

Iar argumentația nu se oprește aici. Orban a adus în discuție și o altă problemă de securitate energetică, acuzând Ucraina că pune în pericol și o altă rută de aprovizionare. „Din moment ce Ucraina atacă și conducta de gaz sudică care aprovizionează Ungaria, trebuie să facem rezerve, așa că umplem rezervoarele de gaze maghiare în loc de cele ucrainene”, a explicat el.

Securitatea energetică, prioritatea Budapestei

Până la urmă, întregul discurs al premierului maghiar se concentrează pe protejarea intereselor naționale și pe asigurarea resurselor energetice pentru propria populație. Mesajul final al videoclipului a fost unul de reasigurare pentru cetățenii maghiari, într-un context regional extrem de complicat. „Vom proteja securitatea energetică a Ungariei, vom menține prețul protejat la benzină și prețul redus la gaze!”, a conchis Viktor Orban.