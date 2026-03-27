Discuțiile privind dezvoltarea unei arme nucleare de către Iran se intensifică în cercurile conservatoare de la Teheran. Pe fondul escaladării atacurilor SUA-Israel și după preluarea controlului de către Garda Revoluționară, tot mai multe voci influente cer o schimbare radicală a doctrinei nucleare a țării.

Voci dure cer schimbarea doctrinei

Pozițiile dure câștigă teren după uciderea liderului suprem Ali Khamenei pe 28 februarie, în debutul războiului. Două surse iraniene de rang înalt au confirmat că, deși nu s-a luat încă o decizie finală, presiunea pentru o revizuire a politicii nucleare este tot mai mare. Până acum, Teheranul a negat constant că ar dori să obțină arma nucleară. E drept că Occidentul a suspectat mereu contrariul, dar oficialii iranieni au invocat interdicția religioasă impusă de Khamenei și apartenența la Tratatul de Neproliferare Nucleară (NPT).

Numai că lucrurile stau acum puțin diferit. Atacurile recente ale SUA și Israelului, survenite chiar în timpul negocierilor, par să fi schimbat calculele strategice ale unora dintre oficiali. Aceștia sunt convinși că Iranul nu are nimic de câștigat dacă renunță la opțiunea nucleară sau dacă rămâne în cadrul NPT.

Presa de stat și politicienii vorbesc deschis

Ideea retragerii din NPT, până nu demult un subiect tabu, este acum discutată frecvent în presa de stat. Ba chiar se vorbește deschis despre posibilitatea ca Iranul să urmărească obținerea bombei atomice. Agenția Tasnim, afiliată Gărzii Revoluționare, a publicat un articol în care susține că Iranul ar trebui să se retragă cât mai curând din NPT (menținând însă un program nuclear civil).

Iar politicienii conservatori nu se lasă mai prejos. Mohammad Javad Larijani a cerut suspendarea imediată a participării la tratat. „NPT ar trebui suspendat. Ar trebui să evaluăm dacă ne mai este util. Dacă da, revenim. Dacă nu, îl pot păstra”, a declarat acesta.

Tonul este și mai direct la televiziunea de stat.

Un comentariu difuzat recent susținea fără ocolișuri că opinia publică cere dezvoltarea armei: „Trebuie să acționăm pentru a construi o bombă nucleară. Fie o construim, fie o obținem.”

Cât de rapid ar putea Iranul să construiască bomba

Dar cât de repede ar putea Iranul, pe bune, să dezvolte o armă nucleară? Răspunsul nu este clar, mai ales că infrastructura sa a fost serios afectată de săptămânile de bombardamente. În schimb, Israelul a avertizat în repetate rânduri că Teheranul este la doar câteva luni distanță de a avea capacitatea de a produce o bombă, invocând progresele din programele de îmbogățire a uraniului și cel de dezvoltare a rachetelor balistice.

Până acum, analiștii considerau că obiectivul Iranului a fost atingerea statutului de „stat prag” – adică să fie capabil să producă rapid o armă nucleară, dar fără a suporta costurile politice și diplomatice ale deținerii efective a acesteia. Comandanții Gărzii Revoluționare au avertizat în trecut că Iranul ar putea recurge la dezvoltarea unei arme nucleare doar dacă existența regimului este amenințată. În contextul actualului război, mulți de la Teheran consideră că exact această condiție a fost îndeplinită.