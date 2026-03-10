Wizz Air anunță zboruri charter către SUA pentru Campionatul Mondial din 2026

Wizz Air UK a primit aprobarea oficială pentru a opera zboruri charter între Marea Britanie și Statele Unite, vizând în special transportul echipelor de fotbal și al suporterilor europeni la Campionatul Mondial din 2026. Compania aeriană low-cost a confirmat că a obținut toate autorizațiile necesare după luni de pregătiri și planificare operațională.

Potrivit Euronews, Wizz Air se așteaptă la un interes puternic din partea echipelor de fotbal care vor participa la turneul final din iunie și iulie. Pe lângă grupurile de suporteri, zborurile vor fi disponibile și pentru operatorii de turism care organizează călătorii de grup în SUA, dar și pentru companii sau călători privați.

O piatră de hotar pentru companie

Anunțul a fost descris ca o realizare importantă, care reflectă luni de coordonare cu autoritățile de reglementare. Yvonne Moynihan, Director General al Wizz Air UK, a subliniat entuziasmul din cadrul companiei. „Aceasta este o zi mândră și interesantă pentru toată lumea din compania noastră aeriană”, a declarat Moynihan.

Obținerea permiselor de zbor transatlantic reprezintă un pas strategic pentru operatorul aerian. „Primirea aprobării de a opera între Marea Britanie și Statele Unite este o piatră de hotar uriașă pentru compania noastră”, a adăugat ea. Conducerea Wizz Air consideră că această nouă oportunitate va deservi în special piața sportivă.

„Deschide ușa către oportunități incredibile, în special pentru echipele de fotbal europene și suporterii care călătoresc peste Atlantic în această vară”, a mai spus Yvonne Moynihan. Ea a dat asigurări că Wizz Air este pregătită pentru acest nou capitol: „Suntem pregătiți să oferim experiențe charter excepționale și să aducem fanii mai aproape de acțiune în Statele Unite.”

Doar zboruri charter, nu curse regulate

Compania a ținut să clarifice că această nouă autorizație nu va schimba modelul său de afaceri pe termen lung. Wizz Air a subliniat că „nu are nicio intenție sau planuri de a lansa zboruri comerciale regulate către SUA”. Serviciile charter vor fi disponibile, pe lângă fanii fotbalului, și pentru grupuri corporate, organizații sportive și călători privați care caută conexiuni transatlantice convenabile. Cererile de închiriere pentru călătoriile din vară sunt deja deschise.

Contextul turistic: rezervările spre SUA sunt în scădere cu 14%

Lansarea acestor zboruri vine într-un context complicat pentru turismul american. Deși Campionatul Mondial era așteptat să aducă un impuls turistic, datele actuale arată o realitate diferită. Potrivit Forbes, care citează compania de analiză a aviației Cirium, rezervările de zboruri din Europa către SUA pentru această vară au scăzut cu peste 14% față de anul precedent.

În plus, o nouă propunere a Serviciului Vamal și de Protecție a Frontierelor din SUA (CBP) ar putea complica și mai mult călătoriile. Aceasta ar putea impune solicitanților de autorizație de călătorie (ESTA) să facă public istoricul rețelelor sociale din ultimii cinci ani. Asociația Europeană a Agențiilor de Turism și a Turoperatorilor (ECTAA) avertizează că „efectul cumulativ” al acestor propuneri riscă să facă voiajele în SUA „mai complexe, intruzive și mai puțin accesibile”, putând „descuraja călătoriile în totalitate”.