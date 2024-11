Tranzacție importantă. O cunoscută companie românească a fost vândută

O cunoscută companie românească a fost vândută. Este vorba de La Fântâna, lider în furnizarea de soluții de apă și cafea, a fost achiziționată de Axel Johnson Inc. (AJI), un conglomerat suedez cu o tradiție de peste 130 de ani. La Fântâna, care deține trei fabrici și are peste 1.000 de angajați, își va continua activitatea sub umbrela AJI, o mutare ce promite consolidarea pieței de apă tratată și extinderea portofoliului de produse.

Fondată în anul 2000 de Cristian Amza, La Fântâna este cunoscută pentru soluțiile sale complete de apă și cafea, destinate clienților comerciali, rezidențiali și din sectorul de birouri. Achiziția realizată de Axel Johnson Inc., prin divizia sa Kinetico Inc., vine ca o garanție pentru consolidarea poziției companiei românești în regiune și, totodată, pentru accesul la resurse noi și inovatoare în domeniul tratării apei. „Intrarea în familia AJI reprezintă un pas major pentru La Fântâna… Oferă companiei oportunitatea de a valorifica know-how-ul unic și valoros al unui investitor strategic”, a declarat Cristian Amza, președintele și CEO-ul La Fântâna.

Compania suedeză își propune să extindă portofoliul La Fântâna prin integrarea de soluții de apă mai avansate și accesul la noi piețe, promisiune făcută atât clienților din România, cât și celor din Serbia. Alături de Kinetico Inc., La Fântâna va continua să răspundă cerințelor clienților cu soluții premium, punând un accent deosebit pe calitate și sustenabilitate.

Tehnologie avansată și angajament față de sustenabilitate

La Fântâna deține trei fabrici moderne în România, dintre care cea mai recentă este situată în Șeștina, județul Mureș. Cu tehnologii avansate, fabrica beneficiază de un robot de tip „sniffer” capabil să detecteze până la 19 mirosuri străine și să verifice impuritățile sau crăpăturile minuscule ale sticlelor reutilizabile. Această tehnologie de ultimă generație ilustrează angajamentul companiei față de calitate și sustenabilitate, asigurând că produsele îndeplinesc cele mai înalte standarde de siguranță și igienă.

Investiția în aceste linii de producție reflectă orientarea La Fântâna către inovare și respect față de mediu, consolidându-și poziția de lider pe piața de apă îmbuteliată și tratată. Cu sprijinul Kinetico și al grupului AJI, compania are acum ocazia să își extindă și mai mult capacitățile și să aducă noi soluții de apă pe piață, inclusiv tehnologii care să reducă impactul asupra mediului.

O achiziție strategică pentru Axel Johnson Inc.

Achiziția La Fântâna face parte din strategia de extindere globală a Axel Johnson Inc., consolidându-și prezența în Europa de Est și poziția pe piața soluțiilor de tratare a apei, un sector cu un potențial de dezvoltare semnificativ. Fondată la începutul anilor 1890, Axel Johnson Inc. a evoluat de la o casă comercială și linie de transport maritim la un grup internațional diversificat, cu operațiuni în domenii industriale și comerciale variate. Prin această achiziție, AJI își întărește prezența în Europa, oferind soluții inovatoare și sustenabile unui număr tot mai mare de clienți.

Sara Greenstein, CEO și președinte AJI, a subliniat importanța achiziției: „Această achiziție va reuni companii cu o cultură comună și competențe complementare pentru a oferi produse și servicii pe piața soluțiilor de tratare a apei pentru un spectru larg de clienți comerciali și rezidențiali. Sunt entuziasmată de extinderea grupului Axel Johnson și de accelerarea impactului pozitiv al companiilor noastre asupra societății într-un domeniu atât de important precum apa.”

De asemenea, Ana Garcia, CEO-ul Kinetico, a exprimat încrederea în potențialul colaborării dintre cele două companii: „La Fântâna este o companie bine gestionată, cu o conducere puternică și o echipă profesionistă și dedicată. Suntem nerăbdători să valorificăm capacitățile comune ale La Fântâna și Kinetico pentru a oferi soluții mai bune unui spectru larg de clienți.”

Prin această preluare, Axel Johnson Inc. urmărește să aducă La Fântâna la un nou nivel, integrând-o în strategia sa globală și în planurile de extindere regională în domeniul soluțiilor de apă, un sector de importanță crucială pe piața internațională.