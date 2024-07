Raportarea SAF-T privind activele în 2024

Este o realitate a zilelor noastre că raportările în scop financiar-contabil și fiscal devin din ce în ce mai complexe și mai sofisticate. Declarația informativă D406 ce conține fișierul SAF-T trebuie transmisă la ANAF până în ultima zi a lunii iulie 2024, conform legislației în vigoare. Tot atunci este și termenul pentru raportarea aferentă trimestrului al doilea din 2024.

Termenul oficial de depunere a Declarației 406, adică raportarea SAF-T privind activele este același cu termenul de depunere a situațiilor financiare pentru anul aferent, respectiv 150 de zile de la încheierea exercițiului financiar. În prezent, raportarea este obligatorie doar pentru firmele mari și medii, urmând ca din ianuarie 2025 să se alăture și contribuabilii mici.

Raportarea SAF-T, încă o necunoscută?

Reamintim că raportarea SAF-T (Fișierul standard de control fiscal) reprezintă o obligație declarativă instituită în sarcina contribuabililor și reflectă standardul internațional pentru schimbul electronic de date contabile între societăți/organizații și autoritățile fiscale, conținând informații referitoare la datele contabile și fiscale ale contribuabililor.

Obiectivul principal al SAF-T este de a standardiza transferul de informații între autoritățile fiscale ale statului român și contribuabili, și implică raportarea periodică a unui set de informații care facilitează revizuirea de către autoritățile fiscale a operațiunilor desfășurate de contribuabili.

Ce este raportarea SAF-T privind activele

Simplu spus, activele unei firme sunt bunurile (materiale sau nemateriale) pe care le deține, de la sediul firmei, utilajele de producție, licențe pentru diferite aplicații software, stocurile de materie primă, marfa din gestiune etc.

Conform Codului Fiscal, pentru încadrarea în categoria de active fixe, legea stabilește o valoare de intrare. Astfel, un mijloc fix încadrat în categoria active fixe trebuie să aibă o valoare de intrare în patrimoniu mai mare sau egală cu 2.500 de lei.

Modulul de active din raportarea SAF-T cuprinde două subsecțiuni. Subsecțiunea de active reprezintă, de fapt, o transcriere a imaginii registrului de mijloace fixe existente la nivelul unei societăți, în perioada de raportare.

Printre informațiile solicitate în fișierul SAF-T se numără denumirea, valoarea de intrare, amortizarea în an sau durata de amortizare, pentru fiecare activ în parte. Astfel, prin intermediul Declarației 406, conform HG 2139/2004, se solicită aceste informații contabile referitoare la active, având obligația raportării codului de clasificare a activului din „Catalogul privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe”.

De ținut cont că această subsecțiune cuprinde și o serie de detalii specifice, cum ar fi numărul de inventar al activului, adițiile, modernizările, precum și transferurile dintr-o gestiune în alta sau dintr-un cont contabil în altul.

Raportarea SAF-T privind Activele se poate transmite ca o declarație independentă, nefiind necesară introducerea tuturor secțiunilor/subsecțiunilor din Declarația informativă D406, ci doar a zonelor indicate ca fiind obligatorii pentru transmiterea acestui tip de informație.

Pentru partea de active a raportării SAF-T, termenul de depunere este anual și se suprapune cu cel al situațiilor financiare, conform regulilor stabilite de Fisc. Astfel, în 2024, activele trebuie raportate atât de marii contribuabili, cât și de cei mijlocii.

Așadar, pentru contribuabilii mari și mijlocii care folosesc anul calendaristic pe post de an financiar, raportarea activelor este făcută la finalul lunii mai 2024. Dacă vorbim de firmele care folosesc un an financiar diferit de cel calendaristic, atunci raportarea activelor are loc tot în 2024, însă la un alt termen în funcție de fiecare caz în parte.

Raportarea SAF-T: Sancțiuni și contravenții

Contribuabilii mari și mijlocii trebuie să respecte aceste termene de raportare, altfel expirarea perioadei de grație și nerespectarea acestor obligații atrage amenzi cuprinse între 1.000 și 5.000 de lei, conform Codului de procedură fiscală.

Contribuabilii vor primi contravenții dacă:

Nu depun fișierul standard de control fiscal în termenele prevăzute de lege;

Depun incorect ori incomplet Declarația informativă 406 ce conține fișierul standard de control fiscal.

Nu se sancționează contribuabilii care corectează fișierul standard de control fiscal până la termenul legal de depunere a următoarei declarații, precum și persoanele care, ulterior termenului legal de depunere, corectează fișierul standard de control fiscal ca urmare a unui fapt neimputabil persoanei impozabile.

Procedura de corectare a erorilor din SAF-T

Când ANAF identifică erori în Declarația informativă 406 privind fișierul standard de control fiscal transmisă și comunică aceste erori prin recipisă, contribuabilul este obligat să retransmită integral declarația corectată în totalitate. Retransmiterea trebuie făcută după ce toate erorile semnalate sunt corectate, asigurând astfel conformitatea completă cu cerințele fiscale.

Un sistem informatic ERP precum cel dezvoltat de NextUp simplifică procesul de pregătire a Declarației 406, prin generarea automată a fișierului XML. Astfel, companiile pot răspunde mai ușor provocărilor inerente în depunerea Declarației 406, având siguranța că informațiile din raportarea SAF-T sunt furnizate corect și la timp.