Comisia pentru Bugete a Parlamentului European a făcut un pas procedural major pentru fermierii români. A fost votat raportul privind Bugetul multianual al Uniunii Europene pentru perioada 2028-2034, un document ce propune o creștere semnificativă, de 47%, a fondurilor destinate agriculturii.

O creștere de 47% pentru agricultură

Propunerea vine în contextul negocierilor pentru Cadrul Financiar Multianual (CFM) 2028-2034 și a fost coordonată de europarlamentarul Siegfried Mureșan, vicepreședinte al grupului PPE. Raportul adoptat miercurea trecută, pe 15 aprilie, solicită oficial o creștere de 47% a fondurilor pentru agricultură, comparativ cu cifrele avansate inițial de Comisia Europeană, considerate insuficiente de mulți fermieri.

„Raportul pe care l-am negociat și care a fost votat astăzi (15 aprilie – n.r.) păstrează toate elementele pozitive din propunerea inițială a Comisiei și corectează inițiativele care ar fi slăbit bugetul și alocările pentru beneficiari”, a precizat europarlamentarul într-o postare pe Facebook.

Iar Mureșan explică faptul că, deși se susține creșterea fondurilor pentru apărare și consolidarea economiei, aceste majorări nu ar trebui să interfereze cu banii alocați agriculturii.

Fonduri separate, predictibilitate maximă

O altă victorie importantă pentru sectorul agroalimentar este respingerea ideii de comasare a fondurilor. E drept că la un moment dat Comisia Europeană propusese înființarea unui fond comun, dar Parlamentul a respins această variantă, insistând ca agricultura și coeziunea economică să rămână două sectoare separate. Dar de ce este atât de importantă această separare?

Potrivit lui Siegfried Mureșan, menținerea unor linii de finanțare distincte este vitală pentru că:

Asigură o mai bună claritate în accesarea fondurilor;

Oferă predictibilitate pentru fermieri și autorități;

Reprezintă o garanție că banii nu vor fi direcționați către alte sectoare în detrimentul dezvoltării satului românesc.

Calendarul negocierilor și bugetul total

Documentul coordonat de Mureșan propune un buget total de 1,79 trilioane de euro.

Suma este cu 10% mai mare față de propunerea inițială a Comisiei Europene. Pe lângă agricultură, creșterea investițiilor pentru securitate și consolidarea pieței interne sunt văzute ca priorități pentru noul buget.

Numai că drumul banilor către ferme nu se oprește aici. Urmează un calendar strâns de negocieri. Pe 29 aprilie, raportul va fi supus votului final în plenul Parlamentului European. Dacă documentul va fi adoptat, el va deveni mandatul oficial de negociere al Parlamentului în dialogul cu Comisia Europeană și Consiliul UE. Siegfried Mureșan va fi cel care va conduce aceste negocieri în numele legislativului european.