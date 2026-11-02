Un porc pentru Crăciun este oferit de la 15 lei pe kilogram în viu la ferma condusă de George Fifere în Vadu Pașii, județul Buzău, potrivit ofertei făcute publice la 1 noiembrie 2026. La acest preț, un animal de 120 kg ar costa 1.800 de lei, dar suma depinde de greutatea și prețul stabilite la cumpărare.

Porcii prezentați de fermă la începutul lui noiembrie cântăresc în jur de 120 kg, cu mai bine de o lună înainte de sacrificare. Calculul de 1.800 de lei este valabil numai dacă animalul are 120 kg când este cântărit pentru vânzare și se aplică prețul de 15 lei pe kilogram. Este o ofertă dintr-o singură localitate, nu un preț pentru toată țara.

Ce intră în prețul cerut pentru porcul viu

Cei 15 lei se aplică fiecărui kilogram al animalului înainte de sacrificare, nu unui kilogram de carne gata tăiată. De aceea, suma nu se compară direct cu prețul pe kilogram al unei bucăți de carne din magazin.

Prețul de pornire de la ferma din Vadu Pașii include testul pentru trichineloză. Ferma poate asigura și sacrificarea și tăierea cărnii în bucăți, dar includerea acestor servicii în prețul pe kilogram trebuie stabilită cu vânzătorul. La fel trebuie stabilit cine asigură transportul și cât costă acesta.

Ce prețuri au apărut în alte localități

Ofertele de mai jos au fost făcute publice în momente diferite din 2026. Ele arată prețuri cerute, nu sumele la care s-au încheiat vânzările. Animalele au și greutăți foarte diferite.

Localitate Preț cerut Greutate anunțată Vadu Pașii, Buzău, 1 noiembrie de la 15 lei/kg în viu în jur de 120 kg Dolj, 29 octombrie circa 1.800 lei/animal circa 120 kg Năvodari-Seaca, Teleorman, 21 octombrie 15 lei/kg în viu peste 150 kg, pentru fiecare dintre cei doi porci Gorj, septembrie 5.000 lei/animal, adică 12,5 lei/kg aproximativ 400 kg Săucești, Bacău, 1 octombrie 15 lei/kg în viu neanunțată Seaca, Teleorman, anunț afișat în aprilie 16 lei/kg în viu între 80 și 100 kg

În Argeș, un crescător spune că a vândut aproximativ 13 porci ai săi și ai părinților cu 10-11 lei pe kilogram în viu. Spre deosebire de prețurile cerute în anunțuri, aceasta este o vânzare relatată ca încheiată, fără o sumă și o greutate publicate pentru fiecare animal.

În Dolj, crescătorul Alin Simion primește rezervări din septembrie și cere circa 1.800 de lei pentru un porc de aproximativ 120 kg. El spune că anul trecut cerea între 16 și 17 lei pe kilogram și că a redus prețul cu 2-3 lei pe kilogram. Comparația privește oferta acestui crescător, nu toate vânzările de porci.

Cum se face rezervarea la ferma din Buzău

La ferma lui George Fifere erau peste 20 de porci pregătiți pentru vânzare când a fost prezentată oferta de la 1 noiembrie. Cumpărătorii pot merge să vadă și să aleagă animalul. Unii plătesc un avans și revin cu aproximativ o săptămână înainte de Crăciun.

Înainte de rezervare, cumpărătorul are de stabilit cu ferma ce animal mai este disponibil, greutatea folosită la calculul prețului, valoarea avansului, serviciile plătite separat și condițiile în care poate renunța. Ziua predării se stabilește cu vânzătorul.