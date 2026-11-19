Angajatorii aveau 27.300 de locuri de muncă vacante în trimestrul al treilea din 2026, cu 4.300 mai puține decât în aceeași perioadă din 2025, potrivit Institutului Național de Statistică (INS). Pentru cei care caută de lucru, comparația cu anul trecut arată mai puține posturi neocupate, deși numărul lor a crescut față de trimestrul anterior.

În trimestrul al treilea din 2025 erau 31.600 de posturi vacante, conform comunicatului INS publicat atunci. Comparația dintre aceleași trimestre din doi ani arată scăderea de 4.300 de posturi.

Față de trimestrul anterior, numărul posturilor a crescut

În trimestrul al doilea din 2026 erau 26.500 de locuri vacante. În trimestrul al treilea au fost cu 800 mai multe, însă totalul de 27.300 a rămas sub cel din aceeași perioadă a anului trecut.

INS a raportat pentru trimestrul al treilea din 2026 și o rată a locurilor vacante de 0,54%. Aceasta era cu 0,02 puncte procentuale peste trimestrul anterior, dar cu 0,08 puncte procentuale sub trimestrul al treilea din 2025, când rata era de 0,62%.

Rata arată ce parte din totalul posturilor, ocupate și vacante, este neocupată. Potrivit definiției INS, calculul nu include posturile blocate sau pe cele rezervate numai promovării angajaților din aceeași instituție ori firmă.

Circa 26% dintre locurile vacante erau în sectorul bugetar

În trimestrul al treilea din 2026, circa 26% dintre cele 27.300 de posturi vacante erau în sectorul bugetar, arată datele INS. În același trimestru din 2025, ponderea era de circa 23% din totalul de 31.600.

Comunicatul INS pentru 2025 arăta și cum erau împărțite atunci posturile vacante din sectorul bugetar:

Administrație publică: 3.000 de posturi.

Sănătate și asistență socială: 2.800 de posturi.

Învățământ: 1.500 de posturi.

Aceste trei cifre descriu trimestrul al treilea din 2025, nu distribuția posturilor din 2026. Ponderea mai mare a sectorului bugetar în 2026 nu înseamnă, singură, că numărul posturilor sale vacante a crescut: totalul locurilor vacante din economie a scăzut.

Statistica nu este o listă de anunțuri de angajare

Cifra de 27.300 arată câte posturi erau vacante în trimestrul al treilea din 2026, nu câți oameni au fost angajați. Totalul nu spune în ce localitate se afla fiecare post, ce salariu oferea angajatorul sau ce pregătire cerea.

Statistica nu arată nici dacă un anumit post mai este liber în ziua în care cineva caută de lucru. Pentru salariu, program, condițiile de recrutare și disponibilitatea unui post, candidatul are nevoie de anunțul angajatorului.